Tempo Overijse trekt middenvelder Robin Peeters aan: “Ik wil eerst en vooral opnieuw plezier hebben op het veld”

“Een moeilijke keuze zou ik het niet noemen, maar het was niet evident”, geeft Robin Peeters toe. “Ik ben altijd een ambitieuze speler geweest, heb altijd hoger gespeeld en had ook aanbiedingen van clubs uit hogere reeksen op zak. Ik heb uiteindelijk voor een betere levenskwaliteit gekozen. Ik blijf wel nog steeds ambitieus en wil met Tempo Overijse stappen zetten.”

“Ik woon op drie minuten van het complex. Het is ideaal om te combineren met mijn anderen activiteiten. Zo werk ik in een garage in Leuven en help ik regelmatig in de familiezaak van mijn vrouw. Daarnaast zijn we ook ons huis aan het renoveren.”