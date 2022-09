Teleurstellende derby tussen Bertem-Leefdaal en Veltem levert met winninggoal Delhoux nog winnaar op: “Goede start cruciaal”

Het enige doelpunt viel al na tien minuten in een verder kansarme wedstrijd. “Ik denk wel dat we die voorsprong konden rechtvaardigen omdat we iets dreigender voor de dag kwamen”, meent de doelpuntenmaker. “De thuisploeg had misschien iets meer balbezit, maar op hun eigen helft lieten we ze ook rustig rondtikken. Vanaf het moment dat ze de diepte opzochten op hun flanken slaagden we erin om Bertem goed op te vangen in blok. Dat zorgde ervoor dat ze amper aan uitgespeelde kansen geraakten, ook niet na de 0-1 trouwens. Hoe die goal tot stand kwam? Voor een groot stuk was dat de verdienste van spitsmaatje Gilles Dams, die het leer na een goede actie op het juiste moment achteruit legde waarna ik dan laag binnenschoot. Een betere start van het seizoen had ik me nauwelijks konden indenken (knipoogt).”

Jeugdproduct

Zeg dat wel, want de 20-jarige Delhoux is toch nog altijd een beetje een nieuw gezicht in de A-kern van Veltem. “Vorig seizoen ben ik wel beginnen meetrainen met de hoofdmacht en zat ik uiteindelijk ook drie à vier keer in de wedstrijdkern”, vertelt het jeugdproduct. “In de voorbereiding heb ik die stijgende lijn kunnen doortrekken en kon ik uiteindelijk toch vrij veel speelminuten verzamelen. En doordat Thomas Lauwens dan moest afhaken tegen Bertem kreeg ik mijn kans als tweede spits. Een betere manier om de trainer te bedanken voor het vertrouwen, bestaat uiteraard niet. Alleen al daarom hoopte ik stiekem dat het bij dat ene doelpunt ging blijven (lachje). Met die 0-1 in het achterhoofd konden we het alleszins iets afwachtender aanpakken in het vervolg van de match, maar al bij al konden we vrij vlot standhouden. Door de weinige mogelijkheden was het misschien niet de meest aantrekkelijk derby, maar de drie punten zijn binnen en dat is het belangrijkste.”

Linkerkolom

Bij Veltem weten ze waarover ze spreken, want vorig jaar zag het er op een gegeven moment beroerd uit in de kelder van eerste provinciale. “Het is niet de bedoeling om opnieuw in die degradatiezone verzeild te geraken en dan is een goede start gewoon cruciaal. Toen duurde het denk ik tot de vijfde match vooraleer we een eerste keer tot scoren kwamen, dus ook op dat vlak doen we nu al beter. Maar los daarvan hebben we nu een iets competitievere ploeg, hetgeen ons in staat moet stellen om in die linkerkolom mee te draaien.”