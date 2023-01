Tegen Beerschot mag Mertens niet spelen, maar trainer Grosjean is heel blij met z’n komst: “In 1B dé referentie op positie 9"

“Beerschot won voor Nieuwjaar vier of vijf wedstrijden op rij”, weet Grosjean. “Nu is er een onderbreking geweest, iedereen genoot van een beetje vakantie en heeft een oefenstage achter de rug. Het is weer een eerste wedstrijd. Niet dat iedereen opnieuw van nul moet beginnen, dat niet. We spelen thuis, ik denk dat we Beerschot kunnen kloppen. Wij maken nog altijd progressie en we recupereerden na een lange afwezigheid enkele spelers.”

Top zes

Eigenlijk hebben de oranjehemden zondagnamiddag de drie punten nodig om de kansen op de top zes en de promotieplay-offs gaaf te houden. Deinze begint met vijf punten achterstand op Club NXT en de Futures van Anderlecht aan de eindspurt. “Als we van Beerschot winnen komen we op twee punten en we spelen nog thuis tegen zowel Club NXT als de Futures, twee teams die net voor ons staan”, pompt sportief directeur Adrián Espárraga zichzelf moed in.

Hij haalde deze week diepe spits Lennart Mertens (30) terug naar Deinze. Tegen Beerschot is hij niet speelgerechtigd. Op RWDM, thuis tegen Club NXT, bij Dender en thuis tegen de Futures zal trainer Grosjean hem wel in de spits gooien. “De beste nummer 9 van 1B”, benadrukt de Deinse trainer. “Op die positie is hij de referentie in deze afdeling. Mertens is het stuk in de puzzel dat we nog tekort hadden. Doordat hij het huis en de spelers kent winnen we bij zijn integratie tijd. Hij begrijpt ook wat er moet gebeuren.”

Beste ploeg

En dat is uit de vijf resterende wedstrijden tien, elf of twaalf punten puren. Met minder zal Deinze de top zes wellicht niet halen. “Eerst Beerschot, aan de vier volgende matchen moeten we nog niet denken”, benadrukt Grosjean. “Volgens mij is Beerschot de beste ploeg van de reeks. Ze hebben niet de beste individualiteiten, maar de staf leverde er de voorbije maanden mooi werk. Het is een ploeg met veel kwaliteiten, met veel intensiteit in het spel, met enkele jonge Belgen ook. Zoals Thibaud Verlinden en Tibo Baeten.”

Zondag 15 januari om 16 uur: KMSK Deinze-Beerschot.