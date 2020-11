Teddy Teuma (Union) na nederlaag in Seraing: “Stonden voor een muur na vermijdbaar en zeer knullig tegendoelpunt”

Het werd een pijnlijke avond voor Union in Seraing. De Brusselaars gingen er met 1-0 de boot in en lieten zo dé kans liggen om als koploper in 1B een voorsprong van tien punten te hebben. Seraing volgt door haar zege op vier punten.

Senne Lynen stond aan de aftrap tegen Seraing. Hij verving de geblesseerde Mathias Fixelles. “Ons spel kwam er niet uit”, luidt zijn analyse. “We hebben geprobeerd om variatie te brengen, om rustig op te bouwen, om de bal in de ploeg te houden, maar het lukte gewoon niet om ons normale voetbal te spelen.”

De 1-0 van Bernier viel al na dertien minuten nadat doelman Moris en verdediger Burgess elkaar hinderden. “Het tegendoelpunt? Dat wijt ik aan een gebrek aan concentratie. Al was er ook geluk mee gemoeid. Het was geen mooie wedstrijd om naar te kijken. De omstandigheden waren niet optimaal en dan is het voor de twee ploegen moeilijk om iets moois te laten zien”, besluit Lynen.

Moeite om spel op te dringen

Vooral kapitein Teddy Teuma had zijn dagje niet. “Het was een moeilijke wedstrijd. Ik wil geen excuses zoeken, maar het veld lag er om te kunnen voetballen niet goed bij”, stelt Teuma. “We pakten een vermijdbaar en zeer knullig doelpunt en dat frustreert mij nog het meest, want daarna stonden we voor een muur.”

“Dat hun goal vroeg in de eerste helft viel, heeft ons echt pijn gedaan. Ik denk niet dat ze na de rust nog kansen hebben gehad. We hadden moeite om ons spel aan hen op te dringen, maar het is zeker niet zo dat ze ons echt onder druk hebben gezet.”

Voeten weer op de grond

Het laatste woord is voor trainer Felice Mazzu. “Het tegendoelpunt was echt om te lachen”, zegt Mazzu. “Net ervoor hadden we een drietal kansen laten liggen omdat we finesse misten. De wil om te winnen en de mentaliteit waren aanwezig. Mijn spelers hebben echt het maximum gegeven.”

“We moeten dus gewoon met dezelfde ingesteldheid verder blijven werken en volgend weekend op de juiste manier reageren. Veel mensen beschouwden ons al als de toekomstige kampioen en door deze nederlaag staan we weer met beide voeten op de grond. De competitie duurt nog lang. Laten we gewoon op de ingeslagen weg verdergaan en niet vergeten dat we een lange periode gekend hebben zonder nederlaag.”