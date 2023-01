Teddy Teuma is met goal en assist de matchwinnaar voor Union tegen Antwerp: “We moeten blijven presteren”

voetbal jupiler pro leagueEn of hij terug was. Teddy Teuma moest vorige week nog door een schorsing in de tribune toekijken hoe de Unionisten wonnen op bezoek bij Anderlecht. Zondagavond etaleerde de aanvoerder nog maar eens zijn kwaliteiten: scoren en laten scoren. De vice-kampioen zette Antwerp met 2-0 opzij.

In minuut 34 trapt Vanzeir op goed aangeven van Teuma het openingsdoelpunt voorbij Butez. Zeker verdiend op dat moment voor Union. Na de pauze bleef de kleine voorsprong lang op het scorebord. Twintig minuten voor affluiten ging de bal dan terecht op de stip en Teuma faalde niet.

“Ik ben zeer tevreden”, stelde Teddy Teuma meteen na de wedstrijd voor de camera van Eleven Sports. “We moesten ons na de 4-0-overwinning in de beker tegen Gent opmaken voor een andere soort wedstrijd. Tegen Antwerp hebben we een heel compact blok getoond en waren we scherp in de laatste zone om zo de wedstrijd te doden.

Nog niets in handen

“Dat de mensen dit al gewoon zijn van Union? Het is logisch dat dit voor sommigen normaal lijkt, maar het is zeker dat het helemaal niet normaal is. Het is een werk van elke week en telkens in vraag stellen, wat niet gemakkelijk is en al zeker niet om elke week er te staan.”

Teuma benadrukt wel dat er geen reden is om al victorie te kraaien. “Ik liet ook aan het team weten dat het allemaal goed is wat we aan het doen zijn, maar misschien hebben we op het einde van de rit niets en dan vergeten we wat we allemaal gedaan hebben. We moeten blijven presteren en groeien elke week, want we hebben nog niets in handen.”

Volledig scherm Teuma trapt zijn strafschop rechtdoor, Butez had een hoek gekozen. © Belga

Bij elke strafschop die Teuma al trapte, wisselde hij van tactiek. “Het is een klein psychologisch spelletje met de doelmannen. Tegenwoordig zijn er veel analyses van de strafschopnemers, waardoor de doelmannen weten hoe de speler in kwestie aanloopt en trapt.”

“Ik probeer onvoorspelbaar te zijn en een beetje overal te trappen. Er zal misschien een moment komen waarop ik me toch laat pakken, maar tot dusver lukt het goed. Het is ook iets waar ik wekelijks aan werk. Ik tracht een variatie in mijn strafschoppen te hebben en train daar heel hard op”, besluit Teuma.

