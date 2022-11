Technische staf van HO Kalken verlengt tot midden 2025: “Ons werk is nog niet af”

Zondag verloor Hogerop Kalken met 1-4 van Avanti Stekene. Het werd de vijfde wedstrijd zonder overwinning, maar extrasportief viel er wel goed nieuws te noteren. T1 David Verhelst, assistent Gilles Van de Slycke, keeperstrainer Wouter Van Kerckhove en videoanalist Bram De Smedt blijven nog tot midden 2025 op de Kruisen. “Dit hing al eventjes in de lucht”, aldus Verhelst.

Project

“Dit is een mooie club en we werken goed samen. Kalken heeft ook ambities die stroken met die van mij en mijn assistenten. Toen Ferry Baes met een voorstel kwam, was het dan ook geen moeilijke beslissing. Ik ben ook vooral blij dat ik met dezelfde equipe kan voort blijven bouwen aan dit project. Ons werk is nog niet af. De bedoeling is om op korte termijn een stabiele ploeg in derde nationale te worden.”

“Er ligt nog veel werk op de plank. Dat merken we nu we minder presteren en vooral minder punten pakken. Dit zijn groeipijnen die ons iets leren. We moeten de tijd nemen om rustig te groeien naar stabiliteit. Dat de volledige top zes momenteel bestaat uit ploegen die vorig seizoen ook al op dit niveau speelden zegt genoeg. Daar willen wij ook naartoe, om binnen een paar jaar naar de eindrondeplaatsen te mikken.”

Duidelijkheid

Stabiliteit is ook het woord dat sportief verantwoordelijke Ferry Baes in de mond neemt. “We zijn als club heel tevreden over de samenwerking met de trainersstaf. Dat we nu zekerheid hebben over de technische staf zorgt voor stabiliteit, maar ook dat we duidelijkheid kunnen scheppen wanneer we met spelers aan tafel zitten. Dat zal de komende weken ook gebeuren.”

“Ondanks die mindere periode staan we er in het klassement nog goed voor. Als we geen degradatiezorgen zullen hebben, zal het een goed seizoen geweest zijn. De komende weken evalueren we de huidige kern. We bekijken na overleg welke profielen we eventueel, in de mate van het mogelijke, kunnen gebruiken. We gaan financieel geen zotte dingen doen omdat we nu een niveau hoger spelen.”

