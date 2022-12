Technisch directeur Jelle Van Litsenborg (Turnhout) blijft rustig na één op vijftien: “We maken ons absoluut geen zorgen”

Na de stunt tegen (ex-)leider Hasselt begin november kon Turnhout geen enkele match meer winnen. “De resultaten van de laatste weken vallen inderdaad wat tegen”, aldus Van Litsenborg. “Al maken we ons absoluut nog geen zorgen. Onze visie is nu eenmaal om de kaart van de eigen jeugd te trekken en dan weet je dat zoiets kan gebeuren. Dat is de bluts met de buil.”

Trainer totaal niet ter discussie

Ondanks de tegenvallende resultaten van de laatste weken staat trainer Dave De Herdt absoluut niet ter discussie. “Integendeel zelfs. We zijn heel tevreden over de technische staf. Er wordt bijvoorbeeld niet alleen nog altijd keihard gewerkt op training. We brengen ook gewoon goed voetbal. Zo hebben onze supporters dit seizoen al heel wat goals gezien. We hebben bijvoorbeeld het meest gescoord van alle ploegen tot nu toe, maar dat brengt natuurlijk ook risico’s met zich mee.”

Met maar liefst 42 tegentreffers beschikt Turnhout over de slechtste defensie van de reeks. “Op dat vlak is het goed dat Cisse Van de Vijver terug fit is. Hopelijk slikken we met hem er opnieuw bij iets minder goals, want de laatste weken incasseren we er helaas meer dan dat we er maken en dan kan je onmogelijk punten pakken. Dat is dus zeker een werkpuntje.”

Visie niet verloochenen

Turnhout is de laatste weken weggezakt naar plaats zestien in het klassement. “Het is niet omdat we vorig seizoen tegen alle verwachtingen in gepromoveerd zijn dat we er niet alles aan gaan doen om erin te blijven. Al gaan we daarvoor onze visie niet voor verloochenen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om tijdens de winterstop jongens van buitenaf aan te trekken ten koste van onze eigen jeugd. Integendeel. We hebben de afgelopen weken opnieuw wat jonge gasten doorgeschoven naar de eerste ploeg en dat gaan we blijven doen ook.”

