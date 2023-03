Technisch directeur Frank Vercauteren wil zich ook over het futsal ontfermen: “Een analyse maken mag niet lang duren”

De futsalwereld was aangenaam verrast toen Frank Vercauteren zijn opwachting maakte tijdens de futsalinterland België-Georgië. Voor de betrokkene was dat een ‘normale’ zaak. “Het futsal is een deel van mijn pakket. Waarom zou dat deel van het voetbal dan geen prioriteit krijgen? Ik vond het dan ook niet meer dan normaal dat ik de eerste interland van de Rode Duivels Futsal in Roosdaal bijwoonde. Los van het resultaat (onze landgenoten verloren met 4-7, red.) heb ik trouwens een leuke avond meegemaakt.”

Inwerken

Als ex-voetballer en ex-trainer kent Frank Vercauteren het veldvoetbal tot in de het kleinste detail. In welke mate is hij vertrouwd met het zaalvoetbal? Het antwoord is eerlijk. “Ik moet toegeven dat ik het futsal aan het ontdekken ben. Vroeger woonde ik regelmatig matchen bij. Mijn kinderen hebben nog in de zaal gespeeld, maar die zijn intussen het huis ontgroeid. (lacht) Zelf heb ik wel wat matchen afgewerkt, maar dat was puur recreatief na mijn carrière. Als speler van Anderlecht mocht dat niet.”

“Neen, een type Rahou was ik niet. (lacht) Als ik me zou gewaagd hebben aan zijn omhalen, zou ik enkele dagen op krukken hebben moeten lopen. Hoewel ik binding heb met het futsal, moet ik me inwerken in deze tak van het voetbal. Ik vraag even wat tijd, maar absoluut geen eeuwigheid. Het moet vooruit gaan.”

Gesprekken

Frank Vercauteren wil dan ook zo snel mogelijk de daad bij het woord voeren. “In eerste instantie hebben we in het veldvoetbal een nieuwe staf geïnstalleerd. De interlands met Zweden en Duitsland komen er snel aan. Daarna wil ik met de omkadering van het futsal snel aan tafel gaan zitten en gesprekken opstarten. Ik wil weten wat hun noden zijn. Een analyse maken mag niet lang duren. Het futsal moet groeien in ons land, liefst zo snel mogelijk.”

“Als ik de Rode Duivels Futsal tegen Georgië zag spelen, gebeurde dat in een uitverkochte zaal. Prima. Toch merk je dat het zaalvoetbal in Spanje of Portugal veel verder staat. Die kloof moeten we proberen kleiner te maken. Of er parallellen zijn met het veldvoetbal? Deels wel, maar er zijn toch ook grote verschillen. Het futsal vraagt een afzonderlijke benadering.”

