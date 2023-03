Team Keukens Buysse met telgen van bondscoach Sven Vanthourenhout en van ex-prof Steven Caethoven

“Een tiental interclubs, vooral West-Vlaamse”, verduidelijkt voorzitter Christian Buysse. “Al heb ik intussen vernomen dat Reningelst niet doorgaat. We beginnen volgend weekeinde met de Guido Reybrouck Classic in Damme, voor het eerst een tweedaagse. We doen onder meer de Omloop der 3 Provincies in Outrijve en de Vermarc-driedaagse in Vlaams-Brabant. Met aspiranten en nieuwelingen werken we eind april een driedaagse in Frankrijk af. Onder onze beloften en elites zonder contract zitten vooral veldrijders. Zij willen tijdens de zomer ook een programmaatje rijden. We kijken of we de Grote Prijs Etienne De Wilde in Laarne kunnen afwerken. Het is niet makkelijk ergens binnen te geraken.”