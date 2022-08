Team Elevate p/b Home Solution Soenens wordt opleidingsploeg van Soudal-Quick.Step

In een verder verleden heeft Patrick Lefevere nog al samengewerkt met jongerenploegen. Nu wordt er een nieuw project boven de doopvont gehouden. Team Elebate p/b Home Solution Soenens – voor velen in de volksmond Home Solution – gaat deel uitmaken van Soudal-Quick.Step. Officieel zal de ‘nieuwe’ ploeg als Soudal-Quick.Step Devo Team door het leven gaan. Bart Roosens is nu al als manager bij de ploeg betrokken en behoudt die functie. Kevin Hulsmans – als renner ooit jaren op de loonlijst van Quick.Step – zal ploegleider zijn. De samenwerking (opslorping) gaat officieel in op 1 januari.

Bart Roosens

Bart Roosens is fier op de intensieve samenwerking tussen beide partijen. “Steve Maginet stelde hier enkele weken geleden dat Home Solution acht jaar geleden begon als een ‘ordinaire’ caféploeg. Hij had gelijk. Wat toen nog zeer laagdrempelig was, is nu uitgegroeid tot een project waar we echt trots mogen op zijn. Het team groeide en twee jaar geleden kregen we de continentale status. Nu maken we ons op voor de kers op de taart. Structureel zullen we de komende jaren misschien ons plafond bereiken, sportief hopen we uiteraard steeds op meer.”

Concrete invulling

Bart Roosens licht de werking verder toe. “Met onze U23 zullen we de opleidingsploeg worden van Soudal-Quick.Step. Dat betekent dat we in dezelfde trui zullen rijden, over hetzelfde materiaal kunnen beschikken en de dezelfde werking zullen hebben. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we over hun trainer, dokter, scouting kunnen beschikken. De staf en de omkadering van onze ploeg blijft behouden. Wie het waard is om te blijven als renner, zal blijven. Eigenlijk verandert er daar ook niet veel. De beste U23 zullen bij de profs kunnen proeven. Het omgekeerde kan ook. Geblesseerde renners van de WorldTour kunnen bij de U23 terug in het ritme komen.”