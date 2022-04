Team 111 in Superbike en Moto’s Tom Serneels Racing in Supersport winnaars Zolder Endurance Trophy

BASKETBAL VIERDE PROVINCIALE C Basket Blankenber­ge Two pakt titel in vierde provincia­le C: “Puntjes op de i gezet”

Na de nederlaag begin april tegen Lauwe Two op de voorlaatste speeldag van de competitie in vierde provinciale, kroonde Basket Blankenberge Two zich toch tot kampioen door Zedelgem Two te kloppen op de slotspeeldag. Coach Jean-Marie Van Hulle is blij met de titel, maar weet nog niet of hij voort doet volgend seizoen.

