Te zwaar voor Helena Wyckaert op Circus Brussels Padel Open: “Deze ervaring nemen we wel mee”

De Mechelse Helena Wyckaert, nummer 83 op de wereldranglijst, is al enkele jaren actief op de World Padel Tour en is een promotor voor de sport in België. Dat ze woensdag de kans kreeg om in eigen land in het prachtige kader van het Brusselse Gare Maritime voor het eerst op het grootste podium aan te treden zorgde vanzelfsprekend voor wat spanning. Samen met de Spaanse Monica Gomez (WPT 80) verloor ze met 6-0, 6-2 tegen het Spaanse duo Marta Talavan (WPT 23) en Nuria Rodriguez (WPT 43). “Ik had van deze match meer verwacht”, geeft Wyckaert grif toe. “Zeker in de eerste set hebben we niet ons gebruikelijke niveau gehaald. De druk van hen was groot en we kwamen er niet onderuit. In het begin van de match kampten we wat met stress. In de tweede set ging het iets beter, speelden we ook agressiever, maar die meisjes bleven gewoon heel constant. We deden hier een geweldige ervaring op. Dat nemen we mee naar volgend jaar, want mijn enthousiasme blijft groot. Trouwens: dit is zeker de mooiste plek waar ik ooit mocht aantreden.”