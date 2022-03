Te magere beloning voor Robin Henkens en sterk Lommel na scoreloze spektakelmatch tegen RWDM: “De ontgoocheling overweegt”

Een halfuurtje van steriele, Brusselse dominantie leverde niet veel leuks op en de wedstrijd kwam pas op dreef nadat een knap schot van Saito aan de verkeerde kant van de paal belandde, en de zaterdag onstuitbare Bryan Smeets tot twee keer toe de netten niet vond. “Wij zijn niet meer het naïeve Lommel waar iedereen tegen mag scoren. We kiezen dus in eerste instantie voor de organisatie en kijken pas dan verder. Daarom dat gesloten halfuurtje, al hadden we halfweg op voorspong moeten staan”, aldus Robin Henkens. De Lommelse middenvelder zag zijn ploeg nadien de hand uitsteken naar de volle buit, maar het mocht niet zijn. Een schot vond net niet de goede richting , RWDM-doelman Defourny toonde zijn klasse, en in de slotfase was het nog bibberen toen een voorzet van Togui op de lat belandde.

Ontgoocheling

Henkens: “Tja, natuurlijk overweegt nu de ontgoocheling, maar we hadden anderzijds ook nog helemaal met lege handen kunnen staan. Het goeie van de zaak is dat we voor de vijfde keer op rij niet verloren en getoond hebben dat we wel degelijk een stukje kunnen voetballen. In de vier resterende wedstrijden willen we eerst het behoud helemaal veilig stellen om dan wie weet nog enkele plaatsen te winnen in het klassement.”