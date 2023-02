TD Carlos Aviña (Cercle Brugge) kan positieve balans van wintermercato opmaken: “Competitieve markt”

Twee inkomende, drie uitgaande transfers. Het lijkt er op of het geen drukke periode is geweest voor de man die het transferbeleid van Cercle Brugge bereddert, maar schijn bedriegt.

“Je moet op alles voorbereid zijn”, weet Carlos Aviña. “Voor mij was het zeer belangrijk dat ik de bestaande kern kon bijeenhouden. Dat is gelukt, en inderdaad, dat toont ook onze ambitie. Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet droom van een plaats in de Europe Play-Offs na 34 wedstrijden.”

Daar zit Cercle Brugge dus nog elf wedstrijden van verwijderd. De Vereniging kijkt in die resterende duels nog drie hoger geklasseerde teams (Antwerp, Club Brugge en nu zondag Standard) in de ogen.

Hotic en Daland

Bij de achterban leefde de voorbije weken de vrees dat met Dino Hotic de ‘chouchou’ van de fans de uitgang zou opzoeken. Dat is (voorlopig) niet het geval. Hotic kon deze winter naar Konyaspor in Turkije, maar legde dat aanbod naast zich neer.

“Dino bereikte wel een voorakkoord om in de zomer transfervrij bij een andere Turkse ploeg (Trabzonspor, red.) te tekenen”, aldus Aviña. “Tot zolang heeft hij beloofd zich honderd procent voor Cercle te blijven inzetten. Ondanks zijn statuut van wisselspeler de voorbije wedstrijden, blijft Dino een belangrijke offensieve pion.”

Ook over de toekomst van Jesper Daland werd gespeculeerd nadat de Noorse verdediger tijdens de WK-break bij moederclub Monaco op stage was.

“Dat Jesper nog altijd volledig op Cercle gefocust blijft, bleek wel uit zijn reactie na zijn goal tegen Gent”, bedenkt Aviña. “Komende zomer zullen we dan wel zien, want het is duidelijk dat het potentieel van onze Noor zeer ver reikt.”

Sampers niet blokkeren

Met Aske Sampers (definitief naar Lierse Kempenzonen in 1B) en Louis Torres (verhuurd aan Rodez in de Ligue 2) vertrokken twee spelers die minder speelgelegenheid kregen sinds de trainerswissel begin september.

“We wilden Aske niet in de weg staan bij zijn verdere carrière, omdat hij volgens onze inschatting qua niveau halfweg tussen Jong Cercle en het A-team te situeren viel. Torres was ietwat slachtoffer van de ontwikkeling van Olivier Deman als linker wingback, vandaar een uitleenbeurt.”

Inkomend haalde Cercle met Hugo Siquet een belofteninternational, voor de positie die vacant viel door het tegenvallen van de Braziliaan Heitor.

“In het moderne voetbal is de markt dusdanig competitief dat je heel blij mag zijn als je je absolute toptarget kan realiseren”, besluit Aviña. “Hugo Siquet was dat voor ons. Zijn profiel en zijn professionalisme en mentaliteit matchen perfect met waar Cercle voor staat.”

