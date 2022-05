TC Panorama plaatst zich zowel in eerste als tweede nationale voor eindronde interclub: “Voor de titel zullen alle puzzelstukjes in elkaar moeten vallen”

Zowel in eerst als tweede nationale wist Panorama zich te plaatsen voor de eindronde. Missie geslaagd dus of net niet helemaal? “De kwalificatie op zich is natuurlijk fantastisch, alleen is het een beetje spijtig dat we in beide reeksen vorig weekend naast de groepswinst grepen”, meent hoofdcoach Didier Boux. “In de hoogste afdeling was dat geen verrassing, want Gantoise is sowieso een hele sterke ploeg met vooraan toppers als Ruben Bemelmans, Joris De Loore en Niels Desein. De 8-1-score zegt wat dat betreft genoeg, al kunnen we altijd nog wel wat versterken. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de tweede ploeg die met 7-2 in het gravel beet tegen Stade Leuven. We hebben nog even getwijfeld om met spelers te schuiven aangezien we in de lagere reeks nu dat tikkeltje te licht uitvielen. Maar goed, in die voorrondes is kwalificatie het voornaamste en je maakt op voorhand ook afspraken met spelers. We spelen in die halve finales dan wel twee keer op verplaatsing, maar dat is dan maar zo.”

Titelaspiraties

“Of we die eindfase anders zullen aanpakken als het echt om de knikkers gaat? Dat is iets waar we het onderling nog eens rustig over gaan hebben”, is Didier Boux niet gehaast. “Maar ik voel bij iedereen wel een zekere drive en goesting om in beide reeksen voluit voor de titel te gaan. Nu, alles begint natuurlijk bij de spelers die je ter beschikking hebt. In eerste zal veel afhangen van het feit of Zizou Bergs in het land is en voor ons zal kunnen aantreden. En verder kunnen we onze ploeg nog versterken met iemand als Alexander Hoogmartens die nu ontbrak. Dus kansloos voor het kampioenschap zijn we zeker niet, al gaan alle puzzelstukjes dan wel in elkaar moeten vallen.”

Positieve balans

Dat laatste gebeurde niet bij de vrouwen in tweede nationale, die onder meer de duimen moesten leggen voor Lovanium en uitgeschakeld zijn voor de eindfase eind augustus. “Sportief was dat misschien een kleine tegenvaller, maar in die onderlinge clash met concurrent Lovanium hing het van kleine details af”, klinkt het. “En voor de rest merken we ook bij onze PanoBlues een hele goede vibe, met een groep meisjes van rond de twintig waar echt wel toekomstmuziek in zit. Dus de algemene balans is opnieuw heel positief, ook bij de jeugd trouwens waar een twintigtal teams doorgaan. In vergelijking met vroeger staan we nu ook sterker in de eerste reeks, met bij de jongens 9 twee ploegjes bij de laatste acht en bij de jongens 13 zelfs drie.”