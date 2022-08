TC Panorama maakt zich op voor finaleweek Clintimmo Open met 10 A-geklasseerden op de hoofdtabel: “We maken er echt evenement van”

tennisMet het viersterrentoernooi van TC Panorama dat volop aan de gang is en Stade Leuven dat nadien nog op de planning staat, zijn het tegenwoordig cruciale weken in het Vlaams-Brabantse tenniscriterium. En voorts was het vandaag ook finaledag op Tennis SDI, nog zo’n sterrentoernooi op de goed gevulde kalender.

Met zijn vier sterren zijn de ogen momenteel toch vooral op de Panorama Clintimmo Open gericht. Met tien A-geklasseerden op de hoofdtabel bij de heren en dames belooft het een hevige strijd te worden in de topreeksen. “Klopt ja, met meer dan vijftig deelnemers aan de hoogste herenreeks en dertig bij de dames 1 denk ik dat we opnieuw een sterk deelnemersveld op de been hebben kunnen brengen”, vertelt bestuurslid Didier Boux. “Bij de heren hoort iemand als Maxime Pauwels bij de grootste kanshebbers, maar met Yannick Vandenbulcke en Dennis Bogaert als topreekshoofden hopen we natuurlijk dat iemand van onze club met de hoofdprijs aan de haal gaat (knipoogt). Bij de dames wordt dat net iets moeilijker, want daar lijken met name Sofie Oyen en Zara De Schutter van SDI een streepje voor te hebben op de concurrentie.”

Heus evenement

“Die hoogste reeksen zijn sowieso de eyecatcher, maar een geslaagd toernooi draait bij ons om veel meer dan alleen mooie namen in de eindfase”, aldus nog Boux. “We proberen er op Panorama elk jaar opnieuw een echt evenement van te maken, met springkastelen, een barbecue op vrijdag, ballenrapers en de finalisten van die eerste reeksen die in auto’s van onze sponsor naar het veld worden begeleid. De finale van heren 1 vindt op zondagavond trouwens na de prijsuitreiking plaats om 19.30 uur, kwestie van onze eigen nachtsessie te hebben op de club. (lachje) En voorts zijn we natuurlijk blij dat het goede weer van de partij is. Voor de spelers zal het nog puffen zijn de komende dagen, maar voor de supporters is dat een mooie bonus. Wat die publieke opkomst betreft is het ook uitkijken naar de prestaties van onze eigen leden in de verschillende criterium- en jeugdreeksen.”

Sterrentoernooi SDI

Op het sterrentoernooi van Tennis SDI was de winst in de eerste damesreeks voor thuisspeelster Amelie Van Impe. Het 18-jarige nummer 34 op de Belgische ranking ontdeed zich in de eindstrijd met twee 6-2 van Mette Steegmans, die in de halve eindstrijd nog verrassend de maat had genomen van Elisabeth Chantraine.

Bij de heren was de titel verrassend weggelegd voor outsider Miel Sweerman (95 punten). De youngster van TC Players klopte in twee sets eerste reekshoofd Alexander Kokorev. Het werd 6-4, 6-3. In de tweede herenreeks moest jeugdspeler Daoud Afallah de zege aan David Van Moer van TK De Berken laten.

Lees ook: meer tennis