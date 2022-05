TC Maaseik bestaat vijftig jaar: “Alle evenementen en activiteiten krijgen een gouden randje”

TC Maaseik werd in 1972 opgericht en is sedert 1999 gevestigd aan de Sportlaan. “TC Maaseik is een grote, gezellige tennisclub met uitgebreide faciliteiten en een breed aanbod aan trainingen en toernooien voor zowel jong als oud op alle niveaus”, aldus voorzitter Die Raedschelders. “We zijn best fier op onze werking. De club wordt bestuurd door een tiental mensen, elk met hun specifieke verantwoordelijkheid. Zij werken in meerdere commissies, waarin ze worden bijgestaan door vele leden. Dit alles op vrijwillige basis.”

Het 50-jarig bestaan van de club wordt het ganse seizoen onder de aandacht gebracht. Van 18 juni tot en met 3 juli staat reeds het traditionele open toernooi op de affiche. Jeugd, volwassenen, enkel of dubbel: er kan in 51 reeksen ingeschreven worden. “Alle evenementen en activiteiten krijgen een gouden randje”, zegt Raedschelders. “Zo kijken we, van 6 tot 13 augustus, zeker uit naar de tiende editie van het ITF-juniorentoernooi. Onder leiding van Christine Geukens wordt het voor de eerste keer een Grade 3-toernooi. Toptennis is dus verzekerd. Van 21 tot 30 juli staat bij ons alles in het teken van het Maaslandtornooi. Na twee coronajaren wordt dat toernooi met een unieke formule, in volle glorie hersteld. Het Maaslandtoernooi is een dubbel gemengd gezelligheidstoernooi waarin in eerste instantie in poules wordt gespeeld met een vaste partner. Daarna gaat iedereen naar de hoofdtabel met een speler die geloot wordt. Deze formule doet het al 45 jaar goed en stamt uit de tijd dat we een internationaal jeugdtoernooi voor 12- tot 14-jarigen organiseerden. ’s Avonds verveelden de trainers zich en daardoor werd het Maaslandtoernooi in het leven geroepen. Organisator was Robert Devries.”

Limburgse Tennisacademie

De 77-jarige Robert Devries, vader van ex-WTA speelster en huidig tenniscoach Ann en van sportief directeur van Tennis Vlaanderen Tom, is ook de oprichter van de Limburgse Tennisacademie die sedert 2011 in Maaseik gevestigd is. De dagelijkse leiding van LTA is momenteel in handen van Luc Clauwers met ondersteuning van Philippe Goijsens. Devries zag heel wat toppers in Maaseik passeren. Onder meer Elise Mertens, Yanina Wickmayer, Zizou Bergs en Kimmer Coppejans trainden er en voor de Nederlandse Demi Schuurs vormt Maaseik nog steeds een vaste pleisterplaats. “Bij LTA ondersteunen we spelers van alle niveaus op een persoonlijke manier”, aldus Devries, die nog nauw betrokken is in de werking van de academie. “Ik ben dan wel 77 jaar, maar zo voel ik me niet (lacht). Enkele uren per dag geef ik nog training en ik ga ook geregeld mee op toernooibegeleiding. Het blijft geweldig om tussen de jongeren te staan.”

Padel

TC Maaseik beschikt over twaalf buitenterreinen, drie midi-banen en acht indoorcourts. Sedert vier jaar kan er ook padel gespeeld worden bij het naburige Pacma. Die club heeft een eigen werking, maar voor de uitbating van het sportcafé en voor het gebruik van de sanitaire ruimten is er wel een samenwerking met TC Maaseik. Op dit moment wordt er op Padelclub Maaseik trouwens een toernooi om de Padel Tour afgewerkt. De finales staan zaterdag en zondag op de affiche.