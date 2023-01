TC Kortemark triomfeert negen keer op eigen dubbeltornooi

In dubbel mannen 150 punten kwam het tot een Kortemarks onderonsje. Jochen Debruyne en Milan Vandevelde haalden het met 6-4,6-4-cijfers van Lennert Mestdach en Louis Verleye. Ook in dubbel gemengd 150 punten stonden vier plaatselijke leden in de eindstrijd: Veronique Vonderlynck en Louis Verleye klopten na een matchtiebreak hun clubgenoten Saar Deruyter en Milan Vandevelde. Veronique Vonderlynck boekte nog een tweede succesje door in dubbel vrouwen 90 punten samen met Kaat Vanderper ongeslagen te blijven. Ook Simon Missinne lukte een dubbelslag met Kris Werbrouck in dubbel mannen 15 punten en met Pascale Vanarendt in dubbel gemengd 30 punten. De andere TC Kortemarkzeges waren voor de tandems Koen Degryse - Olivier Nollet (DM 90), Ward Staessens - Arne Vandewalle (DM8), Laura Vanhoorne - Ward Vanderpoele (DG90) en Jolien Degraeve - Laurens Deceuninck (DG60). Ook Giel Cornette zorgde voor een halve thuiszege door aan de zijde van Margaux Vansteelant van TC Veldegem in dubbel gemengd 15 punten ongeslagen te blijven.