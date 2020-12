TC De Pollepel: drie zussen nemen de touwtjes in handen

Eline (80 punten), Lorine (65 punten) en Carline (45 punten) slaan zelf meer dan aardig tegen een tennisbal en zien met de overname van TC De Pollepel een droom in vervulling gaan. “Zelf loop ik al langer met het idee om een eigen tennisclub te runnen,” zegt Eline Nagels, die net als haar zussen de laatste jaren op TC Kromveld in Bonheiden actief was. “In dit bizarre coronajaar belandde alles plots in een stroomversnelling en besloten we om met ons drieën de stap te zetten. De timing is perfect, want mijn zussen studeren in juni af. Op TC De Pollepel was er de laatste maanden nog weinig bedrijvigheid. Ik vond De Pollepel steeds een mooie, toffe club met een uitstekende ligging. Deze kans mochten we niet laten liggen.”

Complementair

De zussen zijn er ondertussen al uit hoe de taakverdeling er straks zal uitzien. “Heel moeilijk was dat niet, ieder heeft zijn specialiteit. We zijn zeer complementair”, lacht Nagels. “Carline zal vooral de administratieve taken op zich nemen, voor Lorine gaat het richting bar en ik houd me vooral bezig met het sportieve en de tennisschool. Maar dat wil niet zeggen dat we nooit zullen doorschuiven. Dat laatste moet onze kracht worden.”

Vier padelterreinen

Dat de zussen straks ook op de populaire padelkar springen is geen verrassing. “Er zullen vier padelterreinen komen”, zegt Nagels. “We hopen die courts in mei officieel te openen. Naast de negen outdoor en vier indoor tennisterreinen is het plaatje dan compleet.”

Eens de coronamiserie helemaal voorbij is, willen de zussen Nagels van TC Pollepel een zeer dynamische club maken. “We lopen al een tijdje in de tenniswereld rond, we weten dus hoe een sfeervolle club er moet uitzien”, besluit Nagels. “We zijn jong en enthousiast en hebben plannen genoeg. Het wordt aftellen naar april.”