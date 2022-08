TC De Koddaert laat talentvolle jongeren proeven van internationale jeugdtoernooien

“We waren de voorbije dagen aanwezig op de twee internationale jeurgdtoernooien van Hasselt”, opent Tim De Cock het gesprek. “Enerzijds was er een ITF-juniortoernooi in TC Tenkie en een Tennis Europe toernooi onder de 14 jaar in Excelsior Tennisclub Hasselt. Onze club was er aanwezig met vier spelers. Robin De Groote, Olaf Vanhooren, Diede Desimpelaere en Sari Van Ham verdedigden er onze clubkleuren. “

Project Koddaert +

“Met het project ‘Koddaert + ‘ willen we immers onze talentvolle jongeren de kans geven om deel te nemen aan internationale toernooien onder begeleiding. Een tweetal jaar terug hebben we dit project opgestart omdat we verschillende spelers in onze club hadden die tot de nationale subtop in hun leeftijdscategorie behoorden. Op die wijze kunnen ze eens proeven van het internationale circuit en als er in ons eigen land dergelijke toernooien plaatsvinden, mogen we uiteraard de boot niet missen. Vandaar onze aanwezigheid in de toch wel internationaal hoog aangeschreven jeugdtoernooien van Hasselt. Het volgende internationaal toernooi waar we aan deelnemen, is het ITF-juniortoernooi in Zweden, dat begin september geprogrammeerd staat.”