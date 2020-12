TC De Koddaert haalt label ‘topsporttennisschool’ binnen: “Succes is te danken aan formidabel en hecht trainersteam”

Coach Kristof Duyck is terecht fier met dit nieuwe label. “Samen met TC Brughia zijn we de enige twee clubs die in West-Vlaanderen dat label kregen”, opent Duyck het gesprek. “Dat succes hebben we te danken aan een formidabel en hecht trainersteam.”

“Kinderen leren tennissen is een echte ambacht en dat is en blijft ook de hoofdbetrachting. Al jaren kunnen we op nagenoeg eenzelfde trainersteam terugvallen, bestaande uit vooral Patty Van Acker, Siska Hillewaere, Tim De Cock, Loïc Hustinx en ikzelf. Trainers die één voor één de knepen van het vak kennen en bereid zijn, die over te zetten naar onze jeugd toe. Dit alles hebben we uiteraard ook te danken aan onze voorzitter Jean-Pierre Heynderick, die zorgt voor een op en top infrastructuur en voor de noodzakelijke ondersteuning. Onze club wordt als het ware door hem vooruitgestuwd.”

Prima clubresultaten

“Naast dat schitterende label, kwam TC De Koddaert er bij Tennis Vlaanderen ook uitstekend uit. Onze eigen jongeren boekten dit seizoen in totaal zeventig toernooizeges en staken er met kop en schouder bovenuit”, gaat Duyck voort. “Wij waren in alle jeugdreeksen de numero uno van West-Vlaanderen en stonden we op plaats vijf van heel Vlaanderen. Voor het ‘kleine’ Wijnendale in Torhout is dat een mooie erkenning. Wij hebben een 250 à 300 jeugdleden en bouwen stelselmatig op. De eigen kweek primeert. Onze jonge toppers van enkele jaren geleden zijn intussen 15-16-jarigen geworden met als voorbeeld Olaf Van Hooren.”

“Met onze beste jongeren zullen we volgend seizoen met twee ploegen in de nationale interclubafdeling aantreden. Dat betekent ook dat onze eerste mannenploeg, die al twee keer kampioen van België werd in afdeling één, komend jaar wegvalt”, besluit Duyck. “Het staat alvast mooi op het palmares van de club, maar we zijn nu in een fase gekomen dat we keuzes moeten maken en onze aankomende talenten ook de nodige speelkansen moeten geven.”