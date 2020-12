TC Brughia krijgt nieuwe erkenning van Tennis Vlaanderen voor uitstekende jeugdwerking

De 39-jarige Pieter Van Reeth is bij TC Brughia de hoofdtrainer van de BTA-pro, de competitiecel van de club. Hij is alvast blij met het nieuwe label. “We hadden al een viertal jaar het label gekregen van Topsporttennisschool -12 jarigen”, stelt Pieter Va Reeth. “We hebben binnen onze jeugdwerking een prima structuur en op ieder niveau ook de nodige ervaren en gediplomeerde trainers. We zijn jaren terug met onze eigen jongeren opgestart en de voorbije jaren zijn we met onze youngsters meegegroeid. Dat betekent dat we nu heel wat eigen jeugdtoppers in onze club hebben zodat we nu ook dat label onder de 18 jaar verworven hebben. Een bekroning voor het schitterende werk dat ons trainersteam al jaren levert. Naast de lesgevers hebben we ook onze toernooicoaches, een kinesist enzovoort. Kortom, een prima omkadering.”