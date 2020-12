TC Brughia krijgt nieuwe erkenning van Tennis Vlaanderen voor uitstekende jeugdwerking: “Met onze jongeren meegegroeid”

De 39-jarige Pieter Van Reeth is bij TC Brughia de hoofdtrainer van de BTA-pro, de competitiecel van de club. Hij is alvast blij met het nieuwe label. “We hadden al een viertal jaar het label van Topsporttennisschool -12-jarigen”, stelt Van Reeth. “We hebben binnen onze jeugdwerking een prima structuur en op ieder niveau ook de nodige ervaren en gediplomeerde trainers.”

“We zijn jaren geleden met onze eigen jongeren opgestart en de voorbije jaren zijn we met die youngsters meegegroeid. Dat betekent dat we nu heel wat eigen jeugdtoppers in de club hebben waardoor we nu ook dat label onder de 18 jaar verwierven”, klinkt het. “Een bekroning voor het schitterende werk dat ons trainersteam al jaren levert. Naast de lesgevers hebben we ook onze toernooicoaches, een kinesist, enzovoort. Kortom, een prima omkadering.”

“Omdat toch een 250-tal jongeren aan zijn trekken moet komen binnen onze club, kunnen wij terugvallen op een uitstekende infrastructuur”, gaat Pieter Van Reeth, zoon van ex-dubbelspecialist Wim Van Reeth, voort. “In de winterperiode beschikken we over dertien indoorvelden waardoor we iedereen op zijn wenken kunnen bedienen. Van de allerkleinsten tot de adolescenten, ze kunnen hier terecht onder leiding van ervaren en gemotiveerde trainers. We hopen dan ook de komende jaren een topper in ons gewest te blijven. De coronacrisis kwam natuurlijk wat roet in het eten gooien, maar onder de twaalf jaar konden de lessen indoor gelukkig blijven doorgaan.”