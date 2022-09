Tatsuhiro Sakamoto: “KV Oostende gaf me de kans m’n potentieel te tonen. Nu wil ik bevestigen”

Sakamoto is met twee assists dit seizoen belangrijk voor het team. Vooral z’n inzet en werkijver worden fel gesmaakt, zowel bij de technische staf, ploegmaats als supporters. Na een gesmaakte huurperiode vorig seizoen - en één assist - nam KV Oostende hem definitief over. “Ik kreeg vorig jaar hier de kans om m’n potentieel te tonen. Ik denk dat ik het goed heb gedaan, maar nu wil ik bevestigen.” Getuige z'n assist op Cercle Brugge: als eerste op een geweerde penalty en zo luidde hij mee de remonte in (2-2). “Ik heb geleerd om niet te vroeg het strafschopgebied in te duiken. Met een beetje training kan je inschatten waar die bal zal terechtkomen en hoe je het best reageert. Dat geschiedde dus ook op Cercle. Het zet m’n persoonlijke ambities kracht bij. Ik plak er geen aantal op, maar wil zoveel mogelijk goals en assists leveren.”

Verse vis

De zachtaardige, minzame en vriendelijke speler glimlacht altijd, maar kan zich in het Engels moeilijk uitdrukken. Toch is hij een graag geziene kerel in de kleedkamer. Daar heeft z’n karakter alles mee te maken. “Op training spreken de ploegmaats in simpel Engels. Ik begrijp wat ze willen zeggen, maar ik kan mezelf niet goed uitdrukken. Ik probeer me dan weer te behelpen met enkele woordjes. Het klopt wel: ik moet m’n talenkennis uitdiepen. Ik blijf m’n best doen. Op sportief vlak weet ik waar ik moet lopen en ik ken de instructies van de coach. Op het veld loopt het dus goed.” Maar ook naast de lijnen voelt de Japanner zich in z'n sas. “Ik ben het leven hier gewend geraakt, ook al zit ik ver van m’n thuisland. Ik woon aan zee en kan dus steeds verse vis halen om m’n maaltijden te bereiden - koken doe ik zelf, ja. Mijn vrouw en kinderen wonen nog in Japan, maar ik wil ze zo snel als mogelijk in België krijgen. Helaas is het door de strikte visumvoorschriften niet zo simpel. Maar daar wordt dus aan gewerkt.”

WK?

Sakamoto telt twee interlands voor de nationale ploeg, maar werd afgelopen interlandperiode niet geselecteerd. “Zo gaat dat in het voetbal. Ik wil me bij KV Oostende nog meer in de picture spelen om weer bij de beste spelers van het land te zijn. Het wereldkampioenschap in Qatar? We zullen zien.” Eerst nog eens vlammen tegen Racing Genk?

