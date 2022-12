Tarteletto-Isorex voegt sprinter Timothy Dupont aan team toe: “Hij kan in Nokere of Koksijde winnen”

“Om die laatste plaats in te vullen, heb ik bewust wat langer gewacht”, vertelt Bauwens. “Eerder liet ik enkele mannen, die al vier jaar bij mij reden, afvloeien. Zoals Elias Van Breussegem en Jeroen Eyskens. Hen verving ik door enkele jongeren. Het voorbije seizoen hebben we in rittenkoersen zeven etappes gewonnen. In eendagswedstrijden waren we er in de finales meestal bij, maar konden we het niet afwerken. Met Timothy Dupont in de ploeg hebben we een man die een sprint succesvol kan afronden.”

Winst in Nokere

Bauwens hoopt met de 35-jarige West-Vlaming bijvoorbeeld Nokere Koerse of Bredene-Koksijde Classic te winnen. De spurt op Nokereberg kon Dupont al eens winnen. In 2016 was hij, in het shirt van Veranda’s Willems, sneller dan de Noor Kristoffer Halvorsen en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Bredene-Koksijde Classic en voorloper Handzame Classic sloot hij vier keer binnen de top tien af.

“Dit seizoen viel Thibau Verhofstadt in de finale van de Bredene-Koksijde Classic enkele keren aan”, gaat Bauwens voort. “Anderhalve kilometer van de streep werd hij ingerekend. In de sprint hadden we niemand vooraan. Met Timothy Dupont in de ploeg hebben we iemand die zo’n koers kan winnen of het podium kan halen. Vandaar dat ik hem er graag bij wou.”

Zevende prof

Dupont is de zevende prof binnen de taartjesploeg. Ook Andreas Goeman, Gianni Marchand, Maxime De Poorter, Bo Godart, Jacob Relaes en Brent Van De Kerkhove hebben een contract. Len De Pauw, Torsten Demeyere, Jonas Geens, Thomas Joseph, Ben Hermans, Mauro Verwilt, Alex Vandenbulcke, Kobe Vanoverschelde en Thibau Verhofstadt zijn de andere renners die volgend seizoen het shirt van Tarteletto-Isorex zullen dragen.

“Het budget voor 2023 is rond”, benadrukt Bauwens, die z’n teambus vervangt door een exemplaar van Ineos-Grenadiers. “Makkelijk was het niet, maar ik haalde honderdduizend euro sponsoring extra op. Tarteletto doet nog twee jaar verder, met Isorex heb ik ook nog een contract voor de twee volgende seizoenen en Indulek is een belangrijke nieuwe geldschieter.”

