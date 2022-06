Tarteletto-Isorex in ander shirt in Baloise Belgium Tour: “Om onze trouwe sponsors extra te tonen”

“De organisatie van de Baloise Belgium Tour voert opnieuw een gele trui in voor de algemene leider”, verduidelijkt teammanager Peter Bauwens. “Vorig jaar droeg Remco Evenepoel een blauwe leiderstrui. Vandaar ons idee om in deze rittenkoers in een ander kleur te koersen. Ook om onze sponsors extra in het daglicht te plaatsen. We kozen voor een soort zalmkleur. Waarop onze sponsors op precies dezelfde manier staan als op onze gele truien. We zijn benieuwd wat dit op televisie zal geven.”

Hopen op wat meeval

En ook of de renners van de taartjesploeg zich even sterk in beeld fietsen als vorig jaar. Toen animeerde Gianni Marchand met Robbe Ghys en eindwinnaar Remco Evenepoel de openingsetappe naar Maarkedal en werd Marchand in de eindstand derde. “We gaan wat geluk moeten hebben om iets gelijkaardigs te presteren”, beseft Bauwens. “Denk dat het deelnemersveld in de breedte ietsje sterker is dan vorig jaar. We dromen opnieuw van een topvijfplaats in het eindklassement, maar top tien zou ook al niet slecht zijn. Een goeie tijdrit zal noodzakelijk zijn. Gianni Marchand en Lennert Teugels acht ik in staat om zaterdag in de etappe Durbuy-Durbuy goed te scoren. Los daarvan hebben we dit seizoen met ritzeges in Griekenland en Servië al een goed parcours afgelegd. Op de teamranking van de UCI zijn we de derde continentale ploeg.”