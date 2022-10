Tars Poelvoorde wint in Zwitserland: “In crossen met wat hoogtemeters kom ik beter tot mijn recht”

UCI-crossen in eigen land waren er het voorbije weekend niet. Dus ging Tars Poelvoorde (16) op zoek naar een alternatief. Op de internationale kalender botste hij op een veldrit in Zwitserland. “Een trip van zevenhonderd kilometer”, verduidelijkt Poelvoorde. “Ik vermoedde dat ik er wat UCI-punten zou kunnen pakken. Omdat op hetzelfde moment in Tabor een manche van de Wereldbeker werd gereden. Dankzij de overwinning zijn het er dertig geworden. Ik had er nog maar vijf. Op de wereldranglijst klim ik naar positie 49 en ben ik zevende Belg.”

Veel hoogtemeters

Poelvoorde voelde zich in zijn sas op het parcours in Schneisingen. “Het was een typisch Zwitserse omloop”, gaat de student Latijn-talen voort. “Met vrij veel hoogtemeters en een paar schuine kanten. Voor ik van start ging, volgde ik de cross voor de nieuwelingen. De jongen die daar de kopstart nam, zakte na twee ronden fel terug en werd pas vierde. Met andere woorden, je kon jezelf op dat parcours tegenkomen.”

“Ik probeerde goed te doseren en dook als zesde het veld in. De Zwitser Binggeli nam de kopstart. Na twee ronden hing ik op twintig seconden van hem. Ik was wel al eens aan een paaltje blijven hangen. Daarbij brak mijn wiel, maar gelukkig brak het niet volledig door. Op één ronde van het einde kwam ik bij de Zwitser. Aan één versnelling had ik genoeg om een gaatje te slaan. In de slotronde kon ik nog tot dertig seconden uitlopen.”

Naar de Koppenberg

Goed voor z’n eerste UCI-zege. Poelvoorde was van plan zaterdag in Ruddervoorde te starten, maar kreeg te horen dat hij zondag met de nationale ploeg de Wereldbeker in Maasmechelen mag rijden. “Voor het veldritseizoen begon hoopte ik één keer te mogen meedoen aan een Wereldbekermanche”, geeft hij toe. “Ik heb de indruk dat de veldritten met wat hoogtemeters, zoals Beringen en die in Zwitserland, mij liggen. Op die parcoursen kom ik beter tot mijn recht. Ik kijk uit naar de Koppenbergcross van volgende week dinsdag. Het EK in Namen zou me ook moeten liggen, maar die selectie halen zal afhangen van Maasmechelen.”

