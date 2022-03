Tars Notteboom (KVV Zelzate) na 3-2-winst tegen VK Ninove: “Deze week bewezen dat we ook tegen top vijf kunnen winnen”

“In de heenronde kwamen we tegen de ploegen uit de top vijf toch wat te kort. De voorbije weken bewijzen we toch dat we op dat vlak stappen gezet hebben. We hadden zelfs net zo goed negen op negen kunnen pakken. Vandaag hebben we vooral op basis van een schitterende wedstrijdmentaliteit de punten gepakt tegen VK Ninove. Uitblinkers waren er naar mijn gevoel niet, iedereen was top en we mogen ook wel een kaarsje branden voor doelman Darko Van Rie. In het wedstrijdslot ranselde hij toch twee knappe doelpogingen uit zijn doelvlak.”

Sterke eerste helft

Vooral in de eerste helft liet Zelzate zien dat het niet toevallig op de zesde plaats staat. Notteboom weet dat de 2-1-voorsprong bij de koffie niet overdreven was. “We begonnen heel goed aan de wedstrijd en na een rommelige fase bracht Jens Vandenhende ons op voorsprong. Na de gelijkmaker van Ninove klommen we via Richard Antwi Manu verdiend weer op voorsprong. Maar er zat meer in in die tweede helft en zowel Richard Antwi Manu als ik doken alleen voor het bezoekende doel op en 3-1 bij de rust was zeker niet overdreven.”

Fraaie pot van Grootaert

Na de rust bleef het een spannende wedstrijd, maar finaal kon Zelzate toch de drie punten op zak steken. “We hoopten dat we Ninove konden opvangen, maar de gelijkmaker kwam al na minder dan één minuut op het bord. Het pleit voor onze ploeg dat we rustig bleven en met een fraaie pot van Grootaert zelfs op voorsprong klommen. Na dat doelpunt nam Ninove het initiatief. Veel gaven we evenwel niet weg. In het wedstrijdslot werd het wel nog warm voor ons doel en in die fase van de wedstrijd bewees Darko Van Rie zijn waarde voor de ploeg. Dat we nu leider in de periode zijn? Daar zijn we niet mee bezig, maar natuurlijk gaan we die leidersplaats zo lang mogelijk vast houden.”

KVV Zelzate - VK Ninove 3-2

KVV Zelzate: Van Rie, De Bremme, Cools-Ceuppens (46’ Lanckman), Grootaert, Notteboom (80’ Criel), Van Buyten (87’ Martens), Vandenhende, Van Wesemael, Kabera, Broeckaert, Antwi Manu.

VK Ninove: Van Den Noortgaete, De Wannemaeker, Hertveldt, Romero, Ntambue, Tshimanga, Mariën, Persoons (31’ Vaeyens), Bael, Bourguignon, Boulez (70’ De Vuyst).

Doelpunten: 4’ Vandenhende (1-0), 35’ Ntambue (1-1), 37’ Antwi Manu (2-1), 46’ Bael (2-2), 50’ Grootaert (3-2).

Geel: De Bremme, Kabera, Persoons.(DLK)