Tarik Dahman bezorgt Rapid Leest zege tegen Antonia (3-1) maar hekelt situatie bij de club: “Blijven alleen uit liefde voor het spelletje”

Ondermeer dankzij twee goals van Tarik Dahman klopte Rapid Leest Antonia zondag met 3-1. Een deugddoende zege na een nul op twaalf zou je denken, maar niets is wat het lijkt. In de nasleep van de fusieplannen, waaruit bleek dat dit seizoen het laatste is van Rapid Leest, loopt achter de schermen heel wat mis.

“We blijven alleen uit liefde voor het spelletje”, opent matchwinnaar Dahman. “Bij andere clubs zou de spelersgroep er al lang de brui aan hebben gegeven, maar net dat sterke groepsgevoel maakt dat wij blijven komen. Er is nog weinig in orde. Lange tijd was ons terrein prima verzorgd, maar nu lijkt het nergens meer op. Betalingen blijven achterwege en onze contracten werden al drie of vier keer aangepast.”

“Sommige jongens hielden het toch al voor bekeken omwille van financiële redenen en de afstand, maar het overgrote deel zet zich nog in voor mekaar. Ook al is het niet altijd makkelijk om onszelf telkens te motiveren. Maar wat is het alternatief? Na twee coronajaren weer thuis gaan zitten. Dan begin je al met een achterstand aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Neen, onze resterende tegenstanders gaan het misschien niet graag horen, maar wij gaan ons eergevoel aanspreken en ons nog allemaal smijten voor die laatste wedstrijden. Niemand zal ons iets kunnen verwijten.”

Uit de duels

“Dat was ook nog het geval tegen Antonia. We begonnen slecht en kwamen op achterstand, maar aan de rust waren we het er allemaal over eens dat we van zo’n tegenstander echt niet mochten verliezen. Met alle respect voor Antonia, maar daar zat geen voetbal in. Zij speelden louter op karakter en probeerden constant akkefietjes en frustraties uit te lokken. Wij moesten dus vooral slim zijn en uit de duels blijven. Dat lukte na de rust beter en de zege was oververdiend op basis van de tweede helft. We zijn niet in de val gelopen.”

“Na de nul op twaalf deed het deugd om nog eens te winnen, maar we zullen ook blij zijn als het seizoen er op zit. In normale omstandigheden zouden we met een groep als deze, op volle sterkte, nooit tegen de degradatie strijden, maar het is niet anders. Ons rest nu alleen nog de ambitie om het de andere clubs nog zo moeilijk mogelijk te maken.”

Goals

“Of ik zelf al een nieuwe club vond? Er zijn opties, maar ik tekende nog nergens. Concrete interesse losweken is ook niet eenvoudig in de huidige situatie en gezien het feit dat ik al een hele tijd niet op mijn positie speel. Normaal ben ik een ‘9' of ‘10', maar dit seizoen moet ik vaak depanneren als ‘6' of ‘8'. Dan kom je minder in scoringspositie. Die goals deden ook mij dus heel veel deugd.”