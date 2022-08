Taofeek Ismaheel moet voor diepgang zorgen bij Beveren: “Hou meer van goals dan assists, net als de meeste spelers”

voetbal challenger pro leagueTaofeek Ismaheel (22) is de man die bij SK Beveren voor diepgang moet zorgen. In een team waar de meeste spelers vooral in de bal komen, kan hij met zijn snelheid voor een extra wapen zorgen. Tegen Beerschot mocht hij al een kwartier zijn kunnen tonen, stilaan voelt hij zich klaar voor het echte werk.

Ismaheel kwam nog maar net voor de partij tegen Beerschot aan in Beveren en kon voor de wedstrijd één training afwerken. Hij geeft aan dat hij zich goed voelt bij z’n nieuwe ploeg. “Mijn eerste dagen zijn al geweldig geweest, ik heb eerst de coach ontmoet vooraleer ik de groep zag. Dat gebeurde toen ik mijn medische testen ging afleggen. Hij heeft al gezegd wat hij van me verwacht, dat ik mijn kwaliteiten toon. Ik ben snel en sterk één tegen één dankzij een goeie dribbel.”

Daar zagen we tegen Beerschot al vlagen van. “Het was op zich een goeie match, we hadden heel wat kansen. Voor mij was het de eerste wedstrijd in maanden. Vijftien minuten spelen na amper één training, was al een goed teken voor mij. Ik hoopte te scoren, maar dat lukte niet.”

Voor de wedstrijd tegen Virton zal hij al wat fitter voor de dag komen. “Deze week heb ik elke training mee kunnen doen. woensdag was het een heel lastige training, maar ik voel dat ik sterker word. Ik moest me toch even aanpassen aan het veld. In Noorwegen spelen maar vier vijf teams op gras, al de rest speelt op kunstgras.”

In Engeland, tijdens een korte periode bij Crystal Palace, leerde de Nigeriaan wel al spelen op natuurgras. “Ik was er vijf maanden, op een studentenvisum.”

Ambitie

De winger heeft alvast ambitie. “Ik wil het team zoveel mogelijk helpen en persoonlijk de nodige goals en assists noteren. Zoals elke speler hou ik net dat beetje meer van goals dan van assists. Voor aanvallers zijn doelpunten immers heel belangrijk. Ik zal zowel doelpunten als assists moeten voorzien om in aanmerking te komen voor een basisplek. Mijn beste positie is de vleugel, links of rechts maakt niet echt uit.”

Ook voor zijn nieuwe coach heeft hij vooral lof. “Ik hou wel van de manier waarop Wim ons wil laten spelen. Hij is een heel goeie coach, praat niet te veel. Zijn zin voor tactiek is goed. We hebben de eerste match verloren, maar dat was eerder ongelukkig dan dat het aan het plan lag. Ik kijk heel hard uit naar de eerste thuismatch van zaterdag.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL