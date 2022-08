Takahisa Shiraishi (T1 SK Deinze) na 1-1 tegen Virton: “Twee vroege wissels leidden tot moeilijke situatie”

Over de eerste helft kunnen we kort zijn: de doelkansen waren schaars. Trainer Taka, die koos voor doelman Miras in plaats van Ortola, moest die eerste 45 minuten twee keer wisselen. De Belder raakte vroeg geblesseerd en zijn vervanger De Poorter moest met een elleboogletsel ook snel naar de kant. Zo kwam Fraser, die plaats had moeten maken voor El Bouchataoui, in de ploeg. Van Landschoot was de enige die, drie minuten voor de rust, de bal tussen de palen kreeg. Doelman Vincensini weerde af.

Cadeau en penalty

De tweede helft had meer om het lijf. Masangu speelde de bal in de voeten van Dansoko die de oranjehemden op voorsprong tilde. De thuisploeg kreeg plots greep op de partij, maar een stifter van Carcela werd door Vincensini doorzien. Op corner van Deinze counterden de bezoekers snel. Anne ging in de zestien, in een duel met Janssens, neer en zette zelf de elfmeter om. Daarna kon het alle kanten uit. Van Landschoot stelde Vincensini op de proef. Aan de overzijde was er in de toegevoegde tijd een reflex van doelman Miras nodig op een kopbal van Masangu. De centrale verdediger van Virton liet de kans om zijn fout bij de 1-0 goed te maken liggen.

“Vooral die twee wissels in de eerste helft zorgden voor een moeilijke situatie”, begon trainer Taka die extra offensieve krachten kan gebruiken. “Bij het uitvallen van Dylan De Belder hadden we met Rousseau De Poorter een plan B, maar toen ook Rousseau uitviel hebben we onze plannen moeten wijzigen door Joachim Carcela in punt te zetten. Dat was niet voorzien.”

Andere doelman

Voor de aftrap verraste Taka door te veranderen van keeper. Nochtans viel Adrian Ortola de eerste twee partijen niets te verwijten. “Uiteraard was Adrian ontgoocheld toen ik hem meedeelde dat hij als invaller zou beginnen”, aldus Taka. “Ik koos voor Miras Nacho omdat Virton een ploeg is die geen druk zet op de doelman. Miras kan het spel heel goed verleggen. Vandaar die verandering.”

Deinze: Miras, Staelens, Schuermans, Quintero, Janssens (79’ Vansteenkiste), El Bouchataoui (79’ Prychynenko), Hendrickx, Carcela (79’ Schryvers), Dansoko, De Belder (12’ De Poorter, 38’ Fraser), Van Landschoot.

Virton: Vincensini, Cassaert, Masangu, Spago, Vinck, Espinosa, Doué (73’ Guillaume), Ilunga (64’ Mabella), Paulet, Aguemon (86’ Delorge), Anne (73’ Abdallah).

Doelpunten: 54’ Dansoko (1-0), 63’ Anne (pen. 1-1).

Geel: Masangu, Quintero, Paulet, Prychynenko, Delorge.

Ref: Pierard.