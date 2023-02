Taichi Hara (STVV): “Strafschop en rode kaart voor Aboubakary Koita doen ons de das om tegen een uitgekookt Westerlo”

Taichi Hara

“We zijn ontgoocheld met het resultaat”, stelde de boomlange spits Taichi Hara, die vorige maand overkwam van de Spaanse tweedeklasser Alaves. “Onze start was geweldig. We kregen een viertal goede kansen om de score te openen, maar hadden pech bij de afwerking. Een uitgekookt Westerlo kon ook dreigen met vlijmscherpe counters en was gevaarlijk langs de flanken. De cruciale fase werd de penalty en rode kaart voor Koita. Iedereen bij ons dacht eerst aan buitenspel. Blijkbaar zeer nipt geen buitenspel. De strafschop is in mijn ogen correct, maar de rode kaart is overdreven in de geest van de wedstrijd. Volgens het reglement is het wel een juiste beslissing, maar elk weekend zie je daar verschillende interpretaties van de scheidsrechters bij zulke gelijkaardige situaties. Ach, we moeten de beslissing van de ref respecteren. Na de rust probeerde ik nog iets te forceren, maar alleen op een eiland was het aartsmoeilijk tegen drie of vier verdedigers om mij te kunnen doorzetten. Of we niet te lang hebben gewacht met de inbreng van Daichi Hayashi en ons slotoffensief? Dat is de keuze van de coach. We mochten zeker niet in de val lopen om een tweede doelpunt te slikken, want met tien tegen elf was de kous dan helemaal af. Wachten op die enkele momenten om toe te slaan was de hoop van onze T1. We konden een gouden zaak doen in het klassement, want met een zege wipten we over Cercle Brugge en Westerlo. Er is nog geen man overboord, maar we moeten volgende week in Charleroi zeker voluit gaan voor de broodnodige drie punten.”