Tafeltennisclub PW Diest kan deze week voor de tweede keer in zijn bestaan geschiedenis schrijven: “Wij gaan voluit voor de dubbel”

Bekerfinale

Wat het resultaat in de titelstrijd ook wordt, een dag later wacht al meteen de bekerfinale tegen Sokah Hoboken. Ook in eigen zaal.

“Dat is echt wel toeval”, aldus Janssens. “Wij hadden onze kandidatuur voor de bekerfinale al lang op voorhand ingediend en het is in deze tijden niet altijd even gemakkelijk om de spelers rond de tafel te krijgen, dus deze datum is uiteindelijk uit de bus gekomen. We hebben dit seizoen slechts één wedstrijd verloren en dat was thuis tegen Hoboken. Zij staan momenteel derde in de stand, dus we zijn gewaarschuwd.”