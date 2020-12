Taekwondoka Jaouad Achab uit Wilrijk sluit na coronabesmetting bewogen jaar af met operatie aan de hand: “Olympische Spelen zijn niet in gevaar”

2020 begon nog veelbelovend, want in navolging van zijn bronzen medaille op het WK van 2019 ontving Achab in maart de Wilrijkse trofee voor Sportverdienste. “Ik was oprecht gelukkig met die trofee”, aldus Achab. “Zo'n prijs is een teken van erkenning en dat geeft me veel positieve energie. Ook mijn huwelijk was natuurlijk een hoogtepunt al was het er een in speciale omstandigeheden. Aanvankelijk wilden we trouwen na de Spelen in Tokio, maar omdat die werden uitgesteld, moesten we op zoek naar een nieuwe datum. Uiteindelijk trouwden we in beperkte familiekring. Hopelijk kan het feest samenvallen met onze eerste huweijksverjaardag.”

Overstap

Wat volgde was evenwel om minder vrolijk van te worden. Na een aanslepend geschil met de Vlaamse taekwondofederatie stapte Achab met nog drie andere taekwondoka’s, waaronder vrouw Indra en broer Badr, over naar de Waalse. “Daar is al veel over gezegd en geschreven en wat mij betreft is alles duidelijk”, aldus Achab. “Hoewel ik me jarenlang inzette voor de Vlaamse federatie, kon ik niet langer in de beste omstandigheden werken. Sport Vlaanderen heeft er nog alles aan gedaan om de partijen te verzoenen, maar dat is niet gelukt. Daarna heb ik er ook een punt achter gezet.”

Antwerpenaar

“En ik heb me de overstap ook nog niet beklaagd. Ervoor droeg ik een zware last mee op mijn schouders van alle extrasportieve zaken, maar nu train ik zonder zorgen. Dat is een groot verschil, want zo kan ik me ten volle op de sport concentreren. Iedereen die overstapte, paste zich snel aan en voelt zich goed bij de samenwerking met de Waalse federatie. Maar hoewel we nu in Brussel trainen, blijven we in Wilrijk wonen. Ik woon er al sinds 2013 en we voelen ons er helemaal thuis. Ik mag dan wel deel uitmaken van de Waalse federatie, vanbinnen ben ik een Antwerpenaar.” (lacht)

Coronabesmetting

Met de overstap leek Achab de grootste hindernis te hebben overwonnen in 2020, maar begin november volgde een nieuwe tegenslag, want COVID-19 kreeg hem te pakken. “Ik beweeg heel snel op training en ontwijk alle trappen, maar corona was me toch nog te vlug af. (lacht) Het moet op training zijn gebeurd, want ook Indra en mijn broer Badr raakten besmet. Niet onlogisch, want we verplaatsten ons vaak samen. Badr had helemaal geen symptomen en ik kwam er nog goed vanaf met wat hoofdpijn en tijdelijk verlies van mijn reukzin. Indra was er het ergst aan toe, want zij had last van meerdere symptomen. Maar intussen zijn we allemaal gezond verklaard en werd er geen blijvende schade vastgesteld.”

Breuk

Zo kon alle focus op 2021 tot Achab vorige week op training een trap kreeg op de hand en er een breuk werd vastgesteld. Afgelopen weekend ging hij onder het mes, maar Achab, een van de grootste Belgische kanshebbers op een medaille in Tokio, stelt de natie meteen gerust. “De operatie brengt mijn deelname helemaal niet in gevaar, integendeel.”, zegt hij. “Niet opereren was ook een optie, maar dan nam ik veel meer risico’s. Mocht ik pakweg in maart of april opnieuw problemen ondervinden, dan zou dat wel nefast zou zijn voor mijn voorbereiding. Nu moet alles ruim op tijd in orde zijn. Binnen twee weken mag het gipsverband eraf en werken we keihard verder.”