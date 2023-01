voetbal jupiler pro league Shinji Okazaki (STVV): “Cruciale wedstrijd uit bij recht­streek­se concurrent OH Leuven”

Bij STVV zinderde de onterechte rode kaart van Aboubakary Koita nog enkele dagen na. Bij monde van voorzitter David Meekers en CEO Takayuki Tateishi stuurden de Kanaries een open brief naar de Pro League en het Referee Department. Ref Verboomen ging duidelijk in de fout en Koita mag aantreden in de cruciale wedstrijd uit bij rechtstreekse concurrent OH Leuven.

24 januari