T4 Benny Liebens (SV Belisia) blikt tevreden terug op het seizoen: “Dit verlies op Aalst verandert niets aan onze prestatie”

Voetbal eindronde Tweede nationaleCoach Luc Nilis behield het vertrouwen in de elf die tegen Lokeren-Temse voor een overtuigende prestatie zorgden. Een nieuwe krachtexplosie zat er op Aalst evenwel niet in. T4 Benny Liebens blikt na afloop terug op het seizoen en op deze wedstrijd in het bijzonder. “Het isop zich al een heel kunstwerkje dat wij er in deze stijgersronde bij zijn. Het bevestigt dat wij als team een groeiproces hebben doorlopen en daarvoor ook beloond werden. De 2-0-nederlaag op Aalst leverde in de groep geen ontgoocheling op.”

“De thuisploeg scoorde vroeg in de partij via Ibrahima Mbaye, om dan net voor de pauze opnieuw toe te slaan. Tussenin kreeg Glenn Ernens een unieke kans op de gelijkmaker, maar zijn kopbal zeilde maar net over. Ook na de pauze verliep het veldspel evenwichtig, maar tot scoren kwamen we uiteindelijk niet”, wat Liebens het samen.

Deze nederlaag op Aalst betekent voor SV Belisia evenwel niet de uitschakeling. Vermits ook Lyra-Lierse zaterdagavond niet de verhoopte winst boekte, krijgen beide teams woensdagavond een herkansing. Een zege in dat duel levert dan weer een ticket voor de halve finale op. Klinkt misschien ingewikkeld allemaal, maar bij Belisia heeft men dit seizoen nooit verder gekeken dan de eerstvolgende wedstrijd.

“Klopt helemaal”, bevestigt Liebens. “Het heeft allemaal geen zin om uit te gaan van als en indien. Het is de eerstvolgende wedstrijd die het belangrijkste was en is. Woensdagavond komt er dus een herkansing, waarbij wij vijftig procent kans hebben om verder te gaan. Alleen, hoe gaan de jongens om met de opeenvolgende inspanningen na een lang en zwaar seizoen, daar moet je toch rekening mee houden. Van trainen zal er allicht niet veel meer in huis komen, maar het is belangrijk om de groep te verzamelen, de koppen bij mekaar te steken en zo fris mogelijk aan de aftrap van die partij op Lyra-Lierse te komen.”

“In de competitie hebben we tegen hen ook bewezen welke kwaliteit er in ons team schuilt. Kunnen we die pluspunten nog een keer opdiepen, dan hebben we zeker kans”, blikt Benny Liebens hoopvol vooruit. De bestuursploeg benadrukte bovendien enkele dagen geleden nog dat de ambities van club en spelers gelijklopend zijn.

