T2 Wesley De Smet (RC Gent) verlengt zijn overeenkomst niet: “Waardig afscheid nemen bij deze club”

“Wij hebben besloten om er een punt achter te zetten bij RC Gent. Intussen zijn we vijf jaar aan de slag bij de Ratjes en is het moment daar om eens andere lucht te snuiven. Zelf hoop ik wel om eens aan de slag te gaan als T1. Ik verbind mijn lot niet aan dat van Jannes Tant, maar een verdere samenwerking sluit ik niet uit. Maar nu ligt de focus nog op RC Gent. We hopen op een waardig afscheid en dit weekend hopen we tegen Torhout de drie punten thuis te houden.”

Torhout

“Wij moeten de voorbije weken ook niet blozen, al bleven we de voorbije vier wedstrijden drie keer op een 1-1-gelijkspel steken. Zowel tegen Petegem en tegen Gullegem en in Brugge kwamen we op voorsprong en hield een strafschop ons van de winst. Vorig weekend speelden we zelfs een heel sterke wedstrijd bij Jong Cercle. We hadden het aanvankelijk moeilijk met hun hoge tempo, maar herstelden nadien het evenwicht en waren dan wel de evenknie. Enige minpunt de voorbije weken is onze efficiëntie. In het begin gingen er van de tien kansen zeven in doel en nu is dat een pak minder. Het positieve is dan weer dat we wel kansen hebben.”