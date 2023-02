T2 Steven Van Tilburg (Thes Sport): “Een speciale streekderby tegen Dessel Sport waar mijn goede vriend en buurman Jef Vanhamel assistent-coach is”

“Hoe de vriendschap tussen ons is ontstaan? We kennen elkaar al zeer lang en het voetbal heeft ons samengebracht”, steekt assistent-coach Jef Vanhamel van wal. “Het wederzijds respect is groot en we zijn ook goede buren, maar zaterdagavond vanaf 19u30 telt dat even niet (lacht). Dessel Sport heeft de punten broodnodig. Ook al zitten we in een goede flow en wonnen we gisteren de inhaalwedstrijd met 2-0 van Charleroi B. Waarom we zo een moeilijk seizoen beleven? Verschillende factoren. Na een zeer lang seizoen met het spelen van de eindronde heeft het team geen goed gedaan. We konden te weinig rust inbouwen en dat in combinatie met een zware voorbereiding heeft zijn tol geëist. Veel blessureleed als gevolg en het werd constant puzzelen. Met de komst van Stijn Vreven is er gelukkig meer duidelijkheid gekomen en weten de spelers wat er van hun wordt verwacht.”

“Of we elkaar gaan jennen in de komende dagen? Dat ligt niet in mijn aard”, vervolgt de 33-jarige Vanhamel. “Natuurlijk hoop ik zaterdag dat de drie punten in Dessel blijven en achteraf kan ik Steven dan misschien wel wat plagen (lacht). Ach, het is voor mij sowieso een speciale avond, want in de wedstrijden tegen Thes Sport krijgen we altijd veel supporters over de vloer. Ik verwacht een leuke en open partij.”

“Of ik ambities koester om T1 te worden? De geruchten doen de ronde dat Stijn Vreven volgend seizoen coach gaat worden bij Belisia Bilzen. Ik ga het niet onder stoelen of banken steken dat ik zeker ambities koester om op termijn coach te worden bij een profclub, maar voorlopig wel als assistent-coach en in een latere fase doorgroeien naar T1. Nu is assistent-coach een hobby voor mij en combineer ik dat met het onderwijs, maar ik wil graag de kans krijgen om er mijn beroep van te maken. Eerst alle focus naar Dessel Sport. Ik heb nog een contract tot 2024, maar natuurlijk is het nog afwachten wie de nieuwe coach gaat worden. Ik heb nog een leuke anekdote. Onze eerste ontmoeting was nog bij mijn vorige club KSAV Sint-Dimpna. Steven moest toen contact opnemen met mij, maar wist niet wie ik was. Dus vroeg hij hoe herken ik Jef Vanhamel? Iemand zei toen dat is de persoon die het hardst op een ‘Chinees’ lijkt. Dat kwam omdat ik toen een aanbieding had gekregen van de Chinese club Yambian. Zo heeft Steven toch even moeten zoeken om mij te vinden (lacht). Ach, we zullen wel zien wat de toekomst zal brengen. Eerst alle focus naar de komst van Thes Sport.”

T2 Steven Van Tilburg

“Ja voor mij is het ook een speciale wedstrijd”, stelt assistent-coach Steven Van Tilburg. “De vriendschap met Jef Vanhamel is voor het leven, maar zaterdagavond wil ik toch zitten in het winnende kamp. We treffen Dessel Sport op een slecht moment. Ze hebben de punten nog nodig in de strijd voor het behoud en zijn bezig, sinds de komst van Stijn Vreven, aan een sterke reeks. Wij willen graag die goede flow van Dessel doorbreken. Zal niet gemakkelijk zijn, maar Thes Sport dit seizoen is onvoorspelbaar. In sommige wedstrijden spelen we de pannen van het dak en in andere ondermaats, zoals vorige week thuis tegen KVK Tienen. Uiteindelijk mochten we toen nog blij zijn dat we een 3-3-gelijkspel uit de brand konden slepen. Toch mag de groep zich niet slepen naar het einde van het seizoen. Dat we niet meer binnen de prijzen kunnen vallen is duidelijk, maar we zijn verplicht voor onze supporters om alles te blijven geven.”

Maxime Annys

“Mijn toekomst ligt nog steeds bij Thes Sport”, vervolgt de 40-jarige Van Tilburg uit Geel. “Mijn rol zal binnenkort besproken worden. Het staat vast dat er wat zal geschoven worden in de staf. Of ik reeds contact had met de nieuwe coach Maxime Annys? Natuurlijk. Ik ben overtuigd dat er met de komst van Annys, die een schitterende periode beleefde bij KVK Wellen, een coach komt die zijn stempel op een positieve manier op de groep zal drukken. Een taak die ik op mij zal nemen is sowieso die van physical coach met de nadruk op supervisie en cognitieve skills. Ik heb niet de ambitie om op korte termijn T1 te worden. Ik richt mijn pijlen op individuele begeleiding van spelers door hun cognitieve skills te testen en te trainen.”