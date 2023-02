T2 Steven Van Tilburg en Thes Sport ontvangen Hoogstraten: “Knappe prestatie in La Louvière moet ons vertrouwen geven”

Rechterhand van sportieve baas Patrick Witters is T2 Steven Van Tilburg, die kan terugblikken op een mooie carrière als speler. De succesperiode begon bij Patro Eisden en via FC Oosterzonen belandde de centrale verdediger vanaf 1 juli 2012 tot 1 januari 2019 bij Thes Sport.

“We spelen een seizoen met ups en downs en daar trachten we verandering in te brengen”, start de 40-jarige Van Tilburg zijn analyse. “De reden? We hebben enkele profclubs in de reeks en onze jongens moeten nog gaan werken. Een zwaar programma kan dan al eens zorgen voor een mindere prestatie. Toch bewezen we tegen het derde gerangschikte La Louvière dat we ook de clubs met ambitie om te stijgen naar de Challenger Pro League punten kunnen afsnoepen. Bij de Wolven werd het een terechte puntendeling. Een leuke opsteker voor het team. Aanvaller Endrit Voca was bij de pinken en op het middenveld was er een sublieme Milan Troonbeeckx.”

Hoogstraten

“Hopelijk zijn we nu gelanceerd om de komende weken onze trouwe aanhang te kunnen verwennen”, vervolgt osteopaat Van Tilburg, die druk in de weer is met B-Pract in de Maes-container van Thes Sport. “Te beginnen met de komst van Hoogstraten. Een wedstrijd die leeft binnen de clubs. Er is reeds veel volk ingeschreven voor het menu en ook verwachten we een stevige delegatie van Hoogstraten.”

“Het is natuurlijk ook een speciale wedstrijd voor Endrit Voca en Mehdi Naqqadi tegen hun ex-club. Vooral het gevoel van ‘we moeten iets rechtzetten’ heerst binnen de groep. In Hoogstraten kregen we een flinke dreun rond onze oren. Ik verwacht een pittig duel. Op papier moeten we de punten in Tessenderlo houden, maar het zal zeker niet van een leien dakje lopen.”

T1 Patrick Witters beëindigt carrière na dit seizoen

“Onze coach Patrick Witters bracht ons op de hoogste dat hij eind dit seizoen zijn carrière zal beëindigen. Ikzelf wil het volgend seizoen rustiger aan doen”, komt Van Tilburg verrassend uit de hoek. “Ik heb het zeer druk met mijn praktijk en wil ook tijd vrijmaken voor mijn gezin.”

“Dit seizoen hield ik mij meer bezig met het fysieke gedeelte. Een positief gevolg is dat we minder spierblessures opliepen. Toch zijn de wedstrijden in het weekend soms moeilijk te combineren met mijn gezin. Ik ben vader van drie kinderen en het komt hard aan als je vaak moet passen voor de activiteiten van je kinderen. Laatst moest ik een piano-optreden van mijn dochter missen en kon ik niet supporteren voor mijn zoon tijdens zijn tenniswedstrijd. Dat weegt door.”

“Hopelijk toont voorzitter Wendy De Wit daar begrip voor, want ik wil zeker graag bij deze mooie club blijven. Wat de toekomst van Thes Sport betreft moeten we realistisch zijn. Op deze ingeslagen weg moeten we voortbouwen. Werken met jonge talenten en vooral financieel gezond blijven”, besluit Van Tilburg uit Geel.

Lees ook: meer voetbal in 1N