T2 Robrecht Douven (Sporting Pelt): “We zijn verplicht om bekerfinale én Final Four te halen”

handbal halve finale beker van belgiëDonderdagavond wacht in de halve finale van de Beker van België een verplaatsing naar Sprimont voor Sporting Pelt. Op papier een formaliteit. Zaterdagavond is het andere koek, want dan komt topteam Green Park Aalsmeer naar het ‘Dommelhof’. Sporting Pelt is verplicht om te winnen, anders kunnen ze een kruis maken over deelname aan de Final Four.

“We staan met het mes op de keel”, weet T2 Robrecht Douven. “We zijn verplicht de laatste twee wedstrijden te winnen en dan zijn we nog afhankelijk van wat de concurrenten Visé, Hurry Up en Volendam doen. Tja, met deze groep moeten we zeker de Final Four spelen. We gaan daar niet onnozel over doen. Deze benarde situatie hebben we zelf in de hand gewerkt. Het had nooit zover mogen komen. Onze start in de BENE-League was geweldig dit seizoen. Helaas kregen we te kampen met een mindere periode.”

Green Park Aalsmeer

“Te beginnen met een vermijdbare nederlaag in Aalsmeer”, vervolgt de 36-jarige leerkracht wiskunde en LO, maar momenteel actief op het secretariaat. “Na Aalsmeer leden we enkele nipte nederlagen. Dame Fortuna liet ons toen in de steek. We hebben bewust gekozen om onze uitstekende jeugd nog meer speelkansen te geven dan vorig seizoen. Regelmatig maken die gasten een jeugdzonde en dat is zeker geen verwijt, want ze zijn de toekomst van Sporting Pelt. Over enkele jaren zijn die kerels allemaal toppers.”

“Wat ik verwacht van de topper tegen Aalsmeer? Eerst moeten we donderdagavond aan de slag in de halve finale van de beker, in Sprimont. Dat mag uiteraard geen probleem vormen. Met alle respect voor de Luikenaars, maar we zijn verplicht om ons te plaatsen voor de bekerfinale. Hopelijk zonder kleerscheuren. En dan kunnen we op volle kracht Aalsmeer ontvangen. De Nederlanders versloegen vorig weekend nog leider Sezoens Bocholt en wonnen ook in Visé. Ze zijn sterk in defense en hebben veel ervaring in de rangen. Het is zeker een lastige opdracht en iedereen zal top moeten zijn. In het ‘Dommelhof’ kan het spoken en ik hoop dat we opnieuw kunnen rekenen op onze trouwe en talrijke aanhang. Op de laatste speeldag moeten we naar Hubo Handbal. Ook die wedstrijd zijn we verplicht te winnen. Als Visé zijn laatste twee wedstrijden ook kan winnen, vallen wij zelfs bij dubbele winst uit de boot. Dat zou doodzonde zijn voor de club, want we hadden de ambitie om mee te strijden voor elke prijs. Laten we echter niet vooruit lopen op de feiten. Donderdag ons kwalificeren voor de bekerfinale en zaterdag nemen we de scalp van Aalsmeer.”

Uitstekende samenwerking

“Hoe de samenwerking verloopt met mijn broer Korneel? Mijn broer is tien jaar ouder. In het verleden was Korneel nog mijn coach. Dit is de eerste keer dat we samenwerken. Fantastisch! We verschillen weleens van mening, maar vullen elkaar uitstekend aan. Het is voor mij een unieke kans om veel te leren. Ik krijg veel verantwoordelijkheid. Er is het analyseren van de tegenstanders en ik mag ook mijn mening geven over de tactische aanpak. Uiteraard is het Korneel die de eindbeslissing neemt. Of we volgend seizoen nog samen de staf vormen bij Sporting Pelt? Dat is alleszins de bedoeling. We werken op langere termijn. We gaan dit seizoen ook alles proberen uit de kast te halen om een prijs te pakken. Einde maart starten de Belgische play-offs met Sezoens Bocholt, Visé, Hubo Handbal en Sporting Pelt. We mikken op de Belgische titel en in een bekerfinale is alles mogelijk, hé”, besluit Robrecht Douven.

Lees ook: meer handbal