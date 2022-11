T2 Pieter De Groof met Okapi Aalst tegen Charleroi en Giants: “Juiste moment om toe te slaan”

Okapi Aalst trekt vrijdagavond naar de Spiroudôme, de plaats waar het vorige week compleet fout liep en het bekeravontuur abrupt eindigde. Een ongeval op de autosnelweg zorgde voor vertraging in de Aalsterse voorbereiding.

“Onze voorbereiding was verstoord, maar we willen het niet helemaal als excuus aanhalen, want dat zou afbreuk doen aan de prestatie van Charleroi“, blikt Pieter De Groof sportief terug. “De intensiteit waarmee de Karolo’s ons bekampten, waren wij in de competitie nog niet tegengekomen.”

In het Forum werd gewonnen van Charleroi al kwam de kwalificatie voor de kwartfinales nooit meer in de buurt. “Het verschil was te groot”, geeft De Groof toe. “Charleroi verdient de kwalificatie. Zondag hebben we wel iets neergezet. De intensiteit in de wedstrijden tegen Charleroi kunnen wij nooit op training benaderen. Zij hebben een weelde die wij niet hebben. Prepelic en Schoepen, Jackson en Fogang, Samardzic, Lisboa, Libert: dat is een stevige kern. Zo’n wedstrijden vormen een hele goede leerschool en zijn de matchen die Aalst nodig heeft om te groeien.”

Antwerp Giants

Vrijdagavond opnieuw Charleroi, zondag maakt Antwerp Giants zijn opwachting in het Forum.

“Ideaal is dat niet, maar we bereiden Giants nu al voor”, zegt De Groof. “Giants heeft aanvallende kwaliteiten met Woodson en Upshaw. Mwema staat er ook nog altijd. Ze staan iets minder dik in de rotatie. Dit is misschien het juiste moment om van hun zoekende start te kunnen profiteren. Okapi traint hard op ploegspel. Dat is de hand van Thomas Crab. Dribbelen wordt niet geaccepteerd. We staan voor attractief en agressief basketbal. In combinatie met de intensiteit en vechtlust moet dat voor een zege tegen Giants kunnen zorgen.”

Dat zou een opsteker zijn voor het jonge Okapi. “Met een beetje een ander scenario waren ook Limburg en Luik te pakken”, meet de T2. “Dat is gewoon leergeld. Deze groep is élke week competitief. Okapi Aalst is in een mooi project gestapt. Als we geconcentreerd blijven werken, lukt het wel om close games te winnen. En dan kan je uitkijken naar Golden League.”