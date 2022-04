T2 Jan Schoefs (SV Belisia) probeert oplossingen te vinden: “Gelijktijdig vier mensen missen vergt wat denkwerk”

Wat de staf en de spelersgroep wel leek te smaken, was alvast het etentje waarop zij dinsdagavond door één van de sponsors was uitgenodigd. Een moment van ontlading na de geleverde inspanningen, waarbij nog maar eens duidelijk hoe sterk deze groep aan mekaar lijkt te klitten. De daaropvolgende dagen werd immers weer keihard gewerkt, bleken de plaagstoten op training niet uit de lucht en stond het vizier alweer op de match op Londerzeel gericht. “We zijn er als staf om oplossingen aan te reiken, maar per slot van rekening zijn het de gasten die het op het terrein zullen moeten doen”, aldus Schoefs. “Het missen van deze vier pionnen is niet niks natuurlijk, dat beseffen de spelers zelf maar al te best. Maar zij zijn bereid om voor mekaar door het vuur te gaan en al zullen bepaalde automatismen allicht ontbreken, met hard werken kan je ook ver geraken. Echte natuurlijke leiders herbergt deze spelersgroep niet echt, maar de jongens proberen mekaar aan te sturen en voor mekaar in de bres te springen. Daar ligt voor mij trouwens ook een stuk de verklaring voor de goede resultaten die we dit seizoen tot dusver hebben neergezet. Alleen, zoiets komt er niet vanzelf natuurlijk, daar moet je ook keer op keer aan werken. In dat opzicht zijn we ook dankbaar voor initiatieven als afgelopen dinsdag; het brengt de spelers alleen nog dichter bij mekaar. Intussen hebben ze wel ondervonden tot wat dat kan leiden en lijken problemen ook niet langer onoverkomelijk. Of ons dat ook een dertiende wedstrijd op rij zonder nederlaag zal opleveren, weten we zaterdagavond pas”, besluit T2 Jan Schoefs.