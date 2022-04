T2 Jan Schoefs (Belisia) wil successeizoen nog even doortrekken: “Winst zondag levert ticket voor de stijgersronde op”

Het zal inderdaad al ver graven zijn, wil je een fusieclub vinden die in haar eerste bestaansmaanden even goede resultaten als Belisia kan neerzetten. Mocht de club van voorzitter Luc Janssen zondag de drie punten behalen, dan is men verzekerd van deelname aan de eindronde voor bijkomende stijgers. Was dat vooraf al een doel op zich of werd één en ander bijgespijkerd door de positieve resultaten ? “Weet je, wanneer je aan een kompetitie begint, wil elk team zo hoog mogelijk eindigen”, reageert Schoefs gevat. “Ook wij maakten daarop geen uitzondering. Een plaatsje in de linkerkolom en bouwen naar de toekomst toe, luidde het aanvankelijk. Maar die samenhang kwam er vlotter dan verwacht, hetgeen zich ook vertaalde in een schitterende bekercampagne. Wist je trouwens dat de latere bekerwinnaar, AA Gent, dit Belisia moest opzij zetten”, lacht Schoefs de tanden bloot. “Alle gekheid op een stokje natuurlijk, maar feit is wel dat hard trainen, samenhang, goede sfeer in de kleedkamer en resultaten echt wel met elkaar verbonden zijn. Bovendien hadden wij het voordeel lange tijd met dezelfde mensen te kunnen aantreden. De laatste weken hebben we daar trouwens een beetje de rekening voor betaald, waarop we besloten wat rust in te bouwen. Drie weken geleden streepten we de wedstrijd tegen Wijgmaal als ‘money time’ aan. Willen we die nabeurt, dan zullen we dat zondag moeten bewijzen. De ontlading binnen deze vereniging zal dan allicht ongekende hoogten kennen”, probeert Jan Schoefs nuchter naar de partij toe te leven.