T2 Jan Schoefs (Belisia) blikt vooruit naar de topper op Cappellen: “Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden en deze al zeker niet”

voetbal tweede nationale B Racing Mechelen wint verdiend van Cappellen na onderhou­den­de topper (1-0): “We zijn hier niet om met ons te laten sollen”

Met een zware bekerwedstrijd op het veld van Lierse in de benen werd Racing Mechelen overrompeld door Cappellen in het openingskwartier, maar in het tweede kwart van de wedstrijd nam de thuisploeg het heft in handen en creëerde ze de beste kansen, vooral langs Ventôse. Kort na de pauze tekende Carrez voor de verdiende openingsgoal met een knal in de korte hoek en was de 2-0 daarna dichterbij dan de gelijkmaker. Tot de troepen van Greg Vanderidt tien minuten voor tijd aan een penalty en nieuwe anticlimax ontsnapten na een nochtans duidelijke haakfout van Guldix op Symons. Het bleef evenwel 1-0 en met 7 op 12 vindt Racing aansluiting bij de top vijf.

10:46