T2 Issame Charaï neemt afscheid van OHL en ‘Team Brys’: “Marc blijft een vriend voor het leven”

voetbal jupiler pro leagueNul-vijf in de beker bij Francs Borains, vijf-nul op speeldag 17 van de competitie tegen Seraing: een mooier afscheid van OHL kon T2 Issame Charaï zich niet dromen. “Ik ga hier met spijt weg, maar zoals Marc Brys me zei: ‘Als je de kans krijgt om hoofdcoach te worden van de Marokkaanse nationale U23-ploeg, moét je die grijpen’”, zegt de Belgisch-Marokkaanse Antwerpenaar.

Tien jaar lang was Charaï (40) als assistent de rechterhand van hoofdcoach Marc Brys. In 2012 vroeg Brys, die de ex-speler van Berchem Sport, Lierse, Geel, KV Mechelen, STVV, Tienen en Verbroedering Geel bij Berchem had leren kennen en appreciëren, hem als assistent-coach te vergezellen naar Al Faisaly in Saoudi Arabië. Sindsdien waren Brys en Charaï onafscheidelijk als trainersduo. Na het avontuur in Saoudi-Arabië trainden zij samen Beerschot, Sint-Truiden en sinds juni 2020 OHL.

Team Brys

In 2016 haalde Marc Brys keeperstrainer Bram Verbist naar Beerschot, een jaar later voegde hij ook video-analist en topsportcoördinator van de voetbalbond Bart Van Lancker als physical coach toe aan wat gaandeweg ‘het Team Brys’ werd genoemd. Het perfect op elkaar afgestemde trainerskwartet, een echte vriendengroep ook, bleef samen tot juni van vorig jaar, toen Bart Van Lancker de strijd met lymfeklierkanker verloor. Sindsdien werd Jo Mununga, die als tweede assistent-coach bij OHL actief was, opgenomen in het ‘Team Brys’.

“Toen vast stond dat ik, door toedoen van Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond, het contract als hoofdcoach van de nationale Marokkaanse U23-ploeg zou tekenen, heb ik eerst mijn vrouw op de hoogte gebracht. Daarna Marc Brys, dan de andere collega-trainers, Ik had het ook graag nog aan Bart (Van Lancker, red.) willen zeggen”, zegt Issame Charaï emotioneel. “Daarna heb ik ook nog de spelers laten weten dat ik vertrok.”

Quote Wij apprecieer­den Issame enorm. Hij heeft altijd het maximum uit de spelers gehaald Aanvoerder Mathieu Maertens, OHL

De spelers bedachten Charaï na afloop van OHL-Seraing met een ovatie, trakteerden hem met een 5-0-overwinning, tilden hem op de schouders en gooiden hem de lucht in. “Wij apprecieerden Issame enorm”, zegt aanvoerder Mathieu Maertens. “Hij heeft altijd het maximum uit de spelers gehaald, zijn oefeningen waren prima en wedstrijdgericht, zo bleek ook tegen Seraing. Ik heb veel op- en meegepikt van wat hij ons op het trainingsveld liet uitvoeren. Als spelersgroep vinden wij het heel jammer dat hij bij OHL vertrekt, maar wij wensen hem alle succes toe met zijn nieuwe uitdaging.”

Ook Brys emotioneel

Niet alleen Charaï zelf, ook Marc Brys werd door emoties overmand na afloop van OHL-Seraing. In het besef dat hij in anderhalf jaar afscheid moest nemen van twee trouwe assistenten en goede vrienden. Al was hij vooral blij dat Issame Charaï, anders dan Bart Van Lancker, een kans krijgt om zich verder te ontwikkelen als coach.

Quote Ik moet dit vertrek van iemand met wie je bijna je bed hebt gedeeld, nog verwerken Trainer Marc Brys, OHL

“Issame krijgt een geweldige kans op internationaal niveau. Als ze hem in Marokko de mogelijkheden bieden om vrij te kunnen werken, zal hij dat ongetwijfeld goed doen”, zegt Brys. “Ik gun het hem van harte. Maar ik moet dit vertrek van iemand met wie je bijna je bed hebt gedeeld, nog verwerken. Dat vlak je niet zomaar weg, daar is tijd voor nodig. Hoe en door wie Issame in de staf zal vervangen worden in de staf, moeten wij nog bekijken.”

“Wees ervan overtuigd dat ik op mijn beurt Marc Brys hard zal missen”, haakt Issame Charaï daarop in. “Tien jaar lang hebben wij elkaar altijd ondersteund, zowel op als naast het veld. Marc is een heel goede coach en een geweldige collega, maar vooral ook een vriend voor het leven. Van dit afscheid als assistent-coach, met die 5-0-overwinning en de appreciatie van heel OHL en in het bijzonder van de spelers en de staf, daar heb ik héél erg van genoten.”

