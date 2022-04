T2 Ewen Verheyden en KVK Tienen zien verlossende zege door de neus geboord: “Arbiter had altijd moeten fluiten voor die 1-2"

“Het been van die aanvaller ging gewoon veel te hoog voorafgaand aan die 1-2 en er was ook duidelijk contact met Jochmans, maar de ref vertikte het om te fluiten”, moest ook assistent-coach Verheyden vaststellen. “Een heel spijtige zaak natuurlijk, want bij die 1-1-stand was er nog geen vuiltje aan de lucht. Het was zeker en vast een sleutelmoment, temeer daar we de twintig minuten daarvoor zowat ons beste voetbal van het seizoen op de mat brachten. De dominantie die we daar aan de dag legden, was gewoon fantastisch om te zien. Dan is het heel zuur dat zoiets op deze manier teniet wordt gedaan. Maar goed, anderzijds moet ook wel gezegd worden dat we in het vervolg te weinig overleg en durf toonden. Er werd niet meer vooruit gevoetbald en ook de snelle omschakelingen kwamen er niet meer uit. De 2-3-aansluitingstreffer deed de vlam nog even in de pan slaan in de slotfase, maar het bleef bij die ene opflakkering.”