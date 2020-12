T2 Eric Reenaers (KVC Westerlo) maakt halfweg de balans op: “We moeten vol voor de tweede plaats gaan”

T2 Eric Reenaers maakt de balans op na een op zijn zachtst gezegd bewogen heenronde. “We kunnen de voorbije periode herleiden tot twee dingen”, klinkt het. “Enerzijds was er uiteraard het coronaverhaal. Daar kunnen we niet omheen. Wij waren een van de eerste ploegen die getroffen werden. Daardoor hebben we drie volle weken niet kunnen voetballen en dat heeft toch wel zijn impact gehad. Of we zonder corona meer punten gehad zouden hebben? Dat weet niemand, dus het heeft geen zin om erover te speculeren. Het zijn de feiten die tellen.”

Knappe remonte

“Corona heeft ons wat uit evenwicht gebracht, maar nadien volgde met 17 op 21 dan toch een knappe remonte”, stelt Reenaers vast. “Jammer dat die laatste match op Union uiteindelijk nog verloren ging. Het had anders gekund, maar Union is de voorbije jaren altijd ons zwarte beest geweest en dat is ook nu niet anders. De technische staf doet er alles aan om het tij op dat vlak te keren, maar we moeten vaststellen dat we één op negen pakken tegen een rechtstreekse concurrent. Dat is te weinig.”

Niet efficiënt genoeg

Qua statistieken kan KVC Westerlo gemiddelde cijfers voorleggen, maar er wordt wel opvallend moeilijk gescoord. “Op defensief vlak mogen we inderdaad niet klagen”, aldus Reenaers. “Daar doen we het zeker niet slechter dan vorig seizoen. Alleen in ‘the final third’ zijn we vaak niet efficiënt genoeg. En dat is heel belangrijk als je wil meedoen voor de prijzen. Sommige ploegen hebben een echte topschutter rondlopen. Mikautadze van Seraing scoorde al zestien keer, Vanzeir van Union maakte er twaalf. Zo iemand hebben wij niet. Dat is zeker geen verwijt naar onze spitsen toe. Wij hebben een zestal aanvallend ingestelde spelers die voor doelgevaar moeten zorgen, maar die allemaal samen net iets te weinig gescoord hebben. Dat is dus nog een werkpuntje voor de terugronde. Of er uitgekeken wordt naar versterking? In januari maakt elke club een evaluatie en wij zijn daar geen uitzondering op. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Bevoorrechte positie

Met een kloof van elf punten op Union lijkt de tweede plaats nog het hoogst haalbare voor KVC Westerlo? “Daar moeten we realistisch in zijn”, besluit Reenaers. “We moeten in de eerste plaats beseffen dat we in een bevoorrechte positie zitten. In het privéleven zijn er veel mensen die het héél moeilijk hebben, omdat ze niet kunnen werken. Wij mogen dus in onze handen wrijven dat er nog gevoetbald mag worden. Vanaf de eerste training moet de focus dan ook vol op die tweede plaats liggen. Bij iedereen binnen de club. Op de cruciale momenten zullen we geen steken meer mogen laten vallen.”