T2 Dave Princen (Schoonbeek-Beverst): “Wij hadden voor eigen publiek graag in schoonheid afgesloten”

voetbal derde nationale BWas er dikke ontgoocheling bij de mensen van Schoonbeek-Beverst na de 0-2-nederlaag tegen Betekom? Neen, maar dat had ook en vooral te maken met het mooie moment in de middencirkel na afloop. Bestuur en aanhang hielden eraan om de vertrekkers op passende wijze te huldigen.

Naast coach Yves Beckers (na zeven seizoenen gaat hij aan de slag bij Bocholt, red.) en partner Corine, werden ook een aantal afscheidnemende spelers in die hulde betrokken. T2 Dave Princen stelde het na afloop als volgt: “Graag hadden wij deze mensen een zege willen aanbieden, maar het heeft niet mogen zijn. Bij de 0-1 had ik al het gevoel dat het moeilijk zou worden. Een tweede tegendoelpunt meteen daarna sneed ons de benen af.”

In een wedstrijd waarbij geen van beide teams nog iets te winnen of te verliezen had, was het toch vooral lang zoeken naar openingen. Dat resulteerde bijwijlen in iets te rommelige fases. Pas in het derde kwartier boden zich aan beide zijden wat kansjes aan. “Ik vond die eerste helft toch vooral erg gesloten. Voor de twee teams stond er duidelijk niets meer op het spel. Als je dan niet meteen je wil kan opdringen, wil het wel eens tot zulke confrontaties komen”, aldus de man die de geschorste Beckers in de dug-out als hoofdcoach verving.

“Toen we dan meteen na de pauze op een wat ongelukkige manier die eerste tegentreffer slikten, wist ik dat het voor de jongens moeilijk zou worden om zich nog eens helemaal op te laden. En ja, die tweede goal luttele minuten later deed ons helemaal de das om. Ik wil toch vooral een sterk seizoen van deze spelersgroep onthouden. Van bij de seizoenstart hebben wij gesteld dat het behoud ons enige doel was. Dat we daarin geslaagd zijn, mag ons best doen glimmen van fierheid. Zelden een groep meegemaakt die zo hard voor mekaar werkte en die iedere week weer opnieuw bereid was om de handschoen op te nemen.”

“Het was dan ook een slopend seizoen, eentje dat mentaal zijn sporen naliet. Dat je dan bij een 0-2-achterstand niet meer de kracht hebt om nog een keertje terug te vechten, is best begrijpelijk. Maar nogmaals, staf en spelers mogen met tevredenheid terugblikken”, wil Dave Princen nog een keertje onderstrepen.

Lees ook: meer voetbal in 3NB