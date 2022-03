T2 Björn Degreef kan niet stunten met Achel tegen Menen: “Oplossing zoeken voor hoge muurtjes”

Vroeg doelpunt van Yassin Gueroui (P.Eisden) beslist de wedstrijd: “We verruimen de kloof met concurren­tie en pakken tweede plaats”

Het was van twee februari geleden dat Patro Eisden nog eens een overwinning mocht vieren. De vroege treffer van Yassin Gueroui leverde de Maaslanders drie waardevolle punten op en een tweede plaats in de rangschikking. Dat is een reden tot tevredenheid, ook al moest het team van Stijn Stijnen tot diep in blessuretijd bibberen om de voorsprong over de streep te trekken. “Omdat meerdere concurrenten punten lieten liggen, nestelen we ons alsmaar steviger in de top vier”, juichte matchwinnaar Yassin Gueroui na afloop.

