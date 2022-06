T1 Wouter Hias wikt en weegt spelerskern na eerste training KVK Tienen: “Op elke positie een dubbele bezetting gekregen”

Onder een stralende zon bliezen de spelers van KVK Tienen gisterenavond een eerste keer verzamelen met de interessante oefenpot tegen STVV in het vooruitzicht. Nagenoeg alle spelers waren op de afspraak. Het belangrijkste nieuws was het afhaken van doelman Bouzian die langere tijd out is met een schouderblessure. Om die reden trainde Wim Vanmarsenille, derde doelman van STVV, mee als tester.

Wat ondanks de relatieve warmte opviel, was dat het er meteen vrij pittig aan toe ging. Zoals tijdens het afsluitende onderlinge wedstrijdje, waarin onder meer nieuwkomers Saidi en Bentayeb zich in positieve zin lieten opmerken. “Het is natuurlijk nog maar een eerste training, maar we willen sowieso wel vrij veel intensiteit in de oefeningen stoppen om dat nadien in de wedstrijden door te kunnen trekken”, pikt trainer Wouter Hias in, die duidelijk niet van plan is om bij de pakken te blijven zitten. “Het behoud was mooi, maar het is de bedoeling om de komende weken en maanden verder te gaan bouwen op die laatste tien competitiematchen. Want we moeten nog stappen zetten en werken op bepaalde tactische aspecten en varianten. Nu krijgen we eindelijk voldoende tijd om dat er allemaal in te gaan slijpen.”

Dubbele bezetting

Aan alles merk je dat de coach een positief gevoel overhoudt aan de samenstelling van de nieuwe spelersgroep met niet minder dan zeven nieuwkomers tot dusver. “Dat is ook zo, met een dubbele bezetting op iedere positie hebben we als sportieve staf echt wel gekregen waar we om gevraagd hebben”, klinkt het. “Het huiswerk is misschien nog niet helemaal af, maar wat dat betreft gaan de komende twee weken ons al veel wijzer maken. Maar voor de rest hebben we toch jongens met ervaring en de nodige adelbrieven binnengehaald, zoals een Arne Naudts die een verleden heeft bij Cercle Brugge en Simon Bracké die nog bij OHL in tweede klasse heeft gevoetbald. Matisse Bergiers en Yacine Bentayeb weten dan weer wat het is om op het niveau van eerste nationale te spelen.

“Het doet me plezier dat zulke jongens toch voor ons project kiezen, terwijl ze elders misschien meer konden verdienen. Maar ik kijk ook uit naar de jonge gasten in onze kern en dan heb ik het niet alleen over nieuwkomers Luca Berten, Nassim Saidi en Robert-Jan Vanwesemael. Want we blijven ook stelselmatig eigen jeugd doorschuiven, omdat zij simpelweg de toekomst van deze club zijn.”

Oefenprogramma

Zaterdag komen de Suikerjongens al een eerste keer in actie tegen STVV. “Een hele mooie affiche en een ideale tegenstander om al een eerste keer te zien waar we staan met deze groep”, aldus een relaxte Hias. “Op 25 juni is er nog een oefenmatch tegen Lierse bijgekomen, dus we hebben echt wel een interessant oefenprogramma kunnen samenstellen met opponenten uit zowat alle reeksen. Vooral die lokale verankering vind ik zelf enorm belangrijk. OHL is niet gelukt als sparring partner, maar naast STVV spelen we nog onder meer tegen Geldenaken, Diest en Hoegaarden. En voor we het weten, staat de competitie alweer voor de deur, aangezien de reeks komend seizoen twintig ploegen zal tellen.”